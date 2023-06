Atp ‘s-Hertogenbosch 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023 (Paesi Bassi), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina olandese. L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. L’altoatesino è in cerca di riscatto e dovrà fare i conti con degli avversari di tutto rispetto. Ai nastri di partenza, infatti, ci sono anche il russo Daniil Medvedev ed i canadesi Felix Auger-Aliassime e Milos Raonic, quest’ultimo in gara in virtù del ranking protetto. Presenti pure il francese Adrian Mannarino, il croato Marin Cilic, il padrone di casa Botic Van de Zandschulp e lo statunitense Maxime Cressy, giocatori sempre da prendere con le pinze sui prati. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la manifestazione e tutti gli impegni di Sinner fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH 2023 CON SINNER

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 12 GIUGNO – DIFFERITA alle ore 20.15 (primo turno)

MARTEDÌ 13 GIUGNO – REPLICA alle ore 02.00 e 04.00, DIFFERITA alle ore 20.15 (primo turno)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO – REPLICA alle ore 04.00, DIFFERITA alle ore 20.15 (secondo turno)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO – REPLICA alle ore 04.00, DIFFERITA alle ore 20.15 (secondo turno)

VENERDÌ 16 GIUGNO – REPLICA alle ore 04.00, DIFFERITA alle ore 20.15 (quarti di finale)

SABATO 17 GIUGNO – REPLICA alle ore 04.00, LIVE alle ore 16.30, DIFFERITA alle ore 21.15 (semifinali)

DOMENICA 18 GIUGNO – REPLICA alle ore 04.00, DIFFERITA alle ore 17.15 (finale)