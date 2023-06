Atp 250 ‘s-Hertogenbosch 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023 (Paesi Bassi), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina olandese. L’unico azzurro presente è Jannik Sinner, beneficiario di una wild card ed in cerca di riscatto dopo le delusioni maturate negli ultimi appuntamenti della stagione su terra battuta. L’altoatesino dovrà fare i conti in particolare con il russo Daniil Medvedev e l’ex top ten canadese Milos Raonic, al via in virtù del ranking protetto.

Ai nastri di partenza pure il croato Borna Coric, l’australiano Alex De Minaur, il serbo Miomir Kecmanovic, il padrone di casa Botic Van De Zandschulp e il francese Adrian Mannarino. Attenzione anche allo statunitense Maxime Cressy, al kazako Alexander Bublik e all’altro transalpino Ugo Humbert, sempre temibili sui prati grazie al loro servizio e colpi d’inizio gioco. Il prize money totale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023 corrisponde a 750.950 euro, di cui 102.460 andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH 2023

PRIMO TURNO – € 7.225 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 11.825 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 20.360 (45 punti)

SEMIFINALE – € 35.135 (90 punti)

FINALISTA – € 59.760 (150 punti)

VINCITORE – € 102.460 (250 punti)