Sinner-Ruusuvuori oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp ‘s-Hertogenbosch 2023

Jannik Sinner sfiderà Emil Ruusuvuori ai quarti di finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Con l’uscita di scena di Daniil Medvedev non si può negare come Jannik sia diventato a tutti gli effetti il primo favorito di questa manifestazione in cui è la seconda testa di serie. Il suo incontro di quarti lo vedrà messo di fronte all’amico e rivale Emiil Ruusuvuori, giocatore contro il quale si allena spesso durante i tornei. L’azzurro si è aggiudicato gli ultimi cinque scontri diretti andati in scena sul circuito maggiore, perdendo un solo set dal tennista scandinavo. C’è un precedente vinto da Ruusuvuori, risalente al 2020 nel challenger di Canberra: vinse con il punteggio di 6-3 6-4. Si tratta della prima volta in cui i due si affrontano sull’erba.

Sinner e Ruusuvuori scenderanno in campo oggi, venerdì 16 giugno, come 4°match dalle 11:00 (dopo Griekspoor-De Minaur). Il torneo è trasmesso sia da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforme SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp).