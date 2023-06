Sabato 17 giugno partirà la campagna abbonamenti per i tifosi del Monza, giunto alla sua seconda stagione in Serie A. Inizierà così la prima delle fasi di vendita previste dal club e modulate sulla priorità assegnata agli abbonati della stagione ’22-’23, a cui seguiranno i Monza club. Da mercoledì 12, il via alla campagna d’abbonamento libera. Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket.