LIVE – Cocciaretto-Pera, terzo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Bernarda Pera, valevole per il terzo turno del Roland Garros 2023. La giovane marchigiana ha raggiunto il più rilevante traguardo Slam della sua carriera, dopo aver sconfitto una giocatrice affermatissima come Petra Kvitova all’esordio e superato Simona Waltert come conferma; sul rosso parigino, l’azzurrina non vuole smettere di sognare e tenterà di limitare le accelerazioni mancine della pericolosa statunitense. Occhi puntati sulle prodezze di rovescio della nativa di Ancona, colpo giocato con un tempismo spesso eccellente e fiore all’occhiello del suo repertorio tennistico. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Cocciaretto-Pera (terzo incontro sul Campo 7 a partire dalle ore 11.00, dopo Jarry-Giron).

COCCIARETTO-PERA (terzo match dalle ore 11.00 sul Campo 7, dopo Jarry-Giron)