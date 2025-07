Novak Djokovic ha liquidato l’inglese Daniel Evans in tre set sul prato verde di Wimbledon, approdando al terzo turno, dove lo attende il connazionale Kecmanovic.

Wimbledon 2025 prosegue anche per Novak Djokovic, che travolge Daniel Evans sul centrale 6-3 6-2 6-0.

