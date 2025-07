Comincia nel modo migliore possibile l’avventura nel doppio femminile a Wimbledon per le tenniste azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno battuto Cristina Bucsa e Miyu Kato 6-3 6-3.

Sara Errani e Jasmine Paolini cominciano con un sorriso la loro avventura nel doppio femminile a Wimbledon 2025. Le tenniste azzurre hanno battuto, infatti, 6-3 6-3, in poco più di un’ora di gioco, la spagnola Cristina Bucsa (n.38 WTA) e la giapponese Miyu Kato (n.41 WTA).

Le atlete italiane, numero 5 nel ranking WTA di doppio e teste di serie numero 3 del tabellone, con l’obiettivo di conquistare il secondo Slam di fila dopo il successo al Roland Garros, al secondo turno affronteranno la taiwanese Hao-Ching Chan (20 WTA in doppio) e la ceca Barbora Krejcikova, campionessa in carica in singolare e due volte vincitrice in doppio a Wimbledon.