Un club estero ha chiamato il Napoli: ci sono i soldi per pagare la clausola di Osimhen, la Juve è tagliata fuori.

Nonostante l’accordo raggiunto con Jonathan David, che dovrebbe sbarcare a Torino già nelle prossime ore, la Juventus ha ancora nel mirino Victor Osimhen. L’arrivo del bomber canadese non esclude infatti quello dell’attaccante nigeriano: l’idea di Comolli e Chiellini è proprio quella di regalare a Tudor una coppia d’attacco di primissimo livello.

Tuttavia arrivare a Osimhen non è affatto semplice. Il giocatore di proprietà del Napoli ha da poco terminato una stagione da favola al Galatasaray, dove è arrivato in prestito un anno fa: 37 gol in 41 presenze con il club di Istanbul, trascinato proprio dal bomber di Lagos al successo in Super Lig e in Coppa di Turchia.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro nel suo contratto con il Napoli, valida però solo per i club esteri. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di venderlo per reinvestire poi la cifra incassata sul mercato, così da soddisfare pienamente le richieste di Antonio Conte. ADL e Manna vorrebbero però cederlo all’estero, anche se questo vorrebbe dire incassare qualcosa in meno: l’idea di rinforzare una diretta concorrente come la Juventus non piace proprio ai partenopei.

Osimhen, pagano la clausola: Juve tagliata fuori

Lo scenario cambierebbe se il club torinese fosse disposto a spendere all’incirca 100 milioni di euro. Una cifra che spaventa la dirigenza juventina: l’operazione è attualmente in stand-by e il timore dei tifosi bianconeri è che nel frattempo qualche altro club possa lanciare l’assalto a Osimhen. In effetti, stando agli ultimi rumors, pare che sia appena arrivata una telefonata che metterebbe fuori gioco la Juve.

Secondo quanto riportato da Zeki Uzundurukan, commentatore turco di ‘A Sport’, il presidente del Fenerbahce Ali Koc ha contattato De Laurentiis una ventina di giorni fa, comunicandogli di avere pronti i 75 milioni di euro necessari per Osimhen. Il patron del Napoli ha mostrato una certa apertura ma ha poi aggiunto che il Fenerbahce avrebbe dovuto trovare l’accordo con l’ex Lille.

In questo momento manca proprio questo tassello. Osimhen si è trovato benissimo con il Galatasaray e non sembra per niente disposto a trasferirsi dagli acerrimi rivali, proprio per non rovinare il forte legame che si è venuto a creare con la tifoseria giallorossa. Il Fenerbahce non ha però intenzione di mollare: già nei prossimi giorni il club turco tenterà un nuovo affondo per l’attaccante classe ’98.