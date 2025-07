Nel secondo turno del World Rugby U20 Championship, l’Italia Under 20 torna ad affrontare i pari età dell’Irlanda dopo la storica vittoria ottenuta al Sei Nazioni.

Dopo la storica vittoria ottenuta contro l’Irlanda nell’ultimo turno del Sei Nazioni U20 (15-12), l’Italia torna ad affrontare i pari età irlandesi nel secondo turno del World Rugby U20 Championship. Un successo, quello del Sei Nazioni, che rappresenta solo la seconda vittoria azzurra contro l’Irlanda nella storia delle due competizioni giovanili, dopo il 22-21 nella fase a gironi del Mondiale 2017 in Georgia.

Le parole di coach Marcato

Andrea Marcato, coach dei trequarti dell’Italia Under 20, insieme ad Alessandro Lodi, analizza così il match che gli Azzurrini giocheranno venerdì alle 20: 30 allo stadio “Luigi Zaffanella” di Viadana: “L’Irlanda è una squadra che conosciamo bene: ci abbiamo già giocato nell’ultima partita del Sei Nazioni e abbiamo studiato anche quella. Dopo la prestazione con la Georgia, sappiamo che è un team molto ben strutturato e al quale piace giocare su più fasi”.

All’esordio nel Mondiale Under 20 la Nazionale del Trifoglio ha superato la Georgia (35-28) e ed è imbattuta nelle ultime sette partite della fase a gironi della manifestazione (6 vittorie e 1 pareggio); tuttavia, ciascuna delle ultime due vittorie è arrivata con un margine di sette punti o meno, dopo che le quattro precedenti erano tutte terminate con uno scarto superiore ai 20 punti.

“Noi sappiamo che se battiamo l’Irlanda e poi la Georgia, possiamo arrivare secondi nel girone – continua Andrea Marcato – ma è anche importante, visto il risultato della Georgia all’esordio, fare comunque punti anche in caso di sconfitta. Le prossime due partite per noi sono fondamentali”.

I ragazzi allenati da Roberto Santamaria, dopo l’esordio con la Nuova Zelanda in cui sono stati superati per 14-5, non senza poche recriminazioni, sono dunque chiamati ad una prova importante per il prosieguo nel Mondiale Under 20, anche per tornare a conseguire un risultato positivo sul campo, dato che l’Italia Under 20 ha vinto solo una delle ultime cinque partite tra Six Nations di categoria e World Rugby U20 Championship (4 sconfitte); tuttavia, tre di queste quattro sconfitte sono arrivate con uno scarto inferiore ai 10 punti. Inoltre, gli Azzurrini non battono una squadra europea in questa fase dal 2018 (27-26 contro la Scozia).

“Dobbiamo migliorare nell’amalgama e nel lavorare insieme – conclude Marcato – Con la Nuova Zelanda abbiamo avuto buone opportunità, ma non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. Vogliamo consolidare l’ottimo lavoro fatto in difesa contro i Baby Blacks e stiamo preparando la partita con l’Irlanda studiando con attenzione le loro soluzioni offensive. Allo stesso tempo, dobbiamo alzare il livello generale ed essere più performanti e cinici”.