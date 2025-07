Donnarumma all’Inter è la suggestione di mercato che prende sempre più piede, il PSG teme di perderlo a parametro zero.

A volte le voci di mercato sembrano fantasie di mezza estate, altre volte invece iniziano come semplici sussurri e poi si trasformano in trattative reali. E questa su Gianluigi Donnarumma all’Inter, per quanto appaia ancora prematura, comincia a farsi sempre più concreta.

I segnali ci sono, anche se per ora nessuno li vuole commentare apertamente. Però basta guardare le mosse dietro le quinte per capire che qualcosa si muove. E non è un caso che proprio da Milano siano partiti i primi sondaggi, silenziosi ma molto mirati.

Inter e Donnarumma, cosa si muove

Il punto di partenza è semplice: il Paris Saint-Germain non è riuscito a chiudere il rinnovo con Donnarumma. I colloqui vanno avanti da mesi, ma non si sblocca nulla. Il portiere chiede garanzie, non solo economiche, ma anche tecniche. Vuole sentirsi centrale nel progetto e non semplicemente uno dei tanti campioni nella galassia parigina. E soprattutto vuole chiarezza. Perché a tratti, nella sua esperienza francese, ha percepito incertezza anche da parte del club. Infatti, la concorrenza tra i pali è sempre stata un tema caldo a Parigi, e Donnarumma non ha mai sentito quella fiducia totale che gli era stata promessa.

Intanto l’Inter osserva e riflette. Perché dopo una stagione chiusa con tensioni interne e una delusione cocente al Mondiale per Club, anche il ruolo del portiere è tornato sotto la lente. Sommer ha dato solidità, certo, ma non ha mai veramente convinto come leader. E se davvero si vuole aprire un nuovo ciclo, puntare su un portiere giovane ma già esperto come Donnarumma avrebbe un senso logico, tecnico e anche mediatico.

Senza ombra di dubbio, si tratterebbe di un’operazione complessa, ma non impossibile. Perché il PSG, pur di non perderlo a parametro zero il prossimo anno, potrebbe anche accettare una cessione con cifre più basse del previsto. E in più, il fatto che non ci sia ancora un rinnovo firmato apre spazi di manovra interessanti. L’Inter monitora, aspetta, e intanto valuta le condizioni per affondare il colpo.

Però c’è un altro dettaglio che potrebbe cambiare tutto. Donnarumma, consapevole della situazione fluida in cui si trova, avrebbe già chiesto al suo entourage di sondare il mercato inglese. La Premier League resta un obiettivo personale, un sogno mai nascosto. E se dovesse arrivare un’offerta concreta da Oltremanica, tutto potrebbe cambiare di nuovo. Per ora, però, la pista Inter resta sul tavolo. E non è affatto un’ipotesi da scartare.