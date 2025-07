Epopea per il torinese Sonego, che stacca il pass per il terzo turno con il brivido: Basilashvili ha retto fino al quarto set

Anche Lorenzo Sonego è sceso in campo a Wimbledon contro il georgiano Nik’oloz Basilashvili nel match valevole per il secondo turno del torneo in terra inglese. Il piemontese si è imposto, non senza un brivido negli ultimi due set, con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6 e ha dunque centrato la qualificazione alla terza battuta del torneo.

In cauda venenum: primi due set sul velluto, combattuto fino al break il terzo

La locuzione latina descrive perfettamente l’andamento della gara dell’italiano: primi due set senza storia contro il georgiano, che ha incassato senza trovare la forza di reagire al tennis di Sonego. Il 6-1 6-3 delle prime due frazioni di gara è eloquente e testimonia un match a senso unico, che ha poi cambiato il suo corso con l’avvento del terzo set.

Il georgiano ha macinato punti fino al già nominato terzo set, combattuto tanto da arrivare al tie break, che ha sorriso proprio a lui (7-3). Sonego ha faticato a giocare con la stessa scioltezza dei primi due, e ha dovuto protrarre la gara fino al quarto set, anche questo combattutissimo fino al tie break, stavolta vinto dall’italiano (7-4). Al prossimo turno sarà sfida con Brandon Nakashima.