Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, allo Stadio Comunale ‘Loris Rossetti’ di Cecina la Grande Festa del Football Americano Italiano.

La cittadina toscana di Cecina è pronta a trasformarsi nella capitale del football americano italiano per un weekend. Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, lo Stadio Comunale “Loris Rossetti” ospiterà le finalissime dei campionati IFL2 (Seconda Divisione) e 9FL (Campionato a 9 giocatori), offrendo agli appassionati due serate consecutive di puro spettacolo e adrenalina.

Queste finali rappresentano la grande festa del football americano italiano, un’occasione per vivere dal vivo partite entusiasmanti e ricche di emozioni insieme alle migliori squadre del panorama nazionale. Se quest’anno l’Italian Bowl – la finale del campionato di Prima Divisione – si è giocato oltreoceano, negli Stati Uniti, a Cecina si celebra il football made in Italy, con tutta la passione, le squadre e i protagonisti che rendono unico questo sport nel nostro Paese. La FIDAF invita tifosi, famiglie e curiosi a partecipare a questo weekend straordinario, per sostenere i propri colori e scoprire da vicino la spettacolarità del football americano.

Programma delle due serate

* Orari: Entrambe le finali inizieranno alle ore 20:30, con apertura cancelli e biglietteria a partire dalle ore 18:00.

Biglietti: Prevendita su TicketOne: : Prevendita su TicketOne: https://www.ticketone.it/eventseries/noise-box-3928530/

* Promozione speciale per i tifosi: chi si presenta al botteghino indossando la maglia della propria squadra del cuore avrà diritto a 5€ di sconto sul prezzo del biglietto (pagando 10€ anziché 15€).

* Servizi al pubblico: L’evento è pet-friendly – gli animali da compagnia potranno accedere allo stadio, purché tenuti al guinzaglio. Non sarà invece consentito introdurre cibo o bevande dall’esterno, ma all’interno dell’impianto sarà attiva un’ampia area Food & Beverage per ristorarsi durante la serata.

Streaming: Per chi non potrà essere sugli spalti, entrambe le finali saranno trasmesse in streaming gratuito su FIDAF TV (canale YouTube federale). Risultati in tempo reale e link alle dirette streaming saranno disponibili sulla web app federale FIDAF Gameday ( : Per chi non potrà essere sugli spalti, entrambe le finali saranno trasmesse insu(canale YouTube federale). Risultati in tempo reale e link alle dirette streaming saranno disponibili sulla web app federale FIDAF Gameday ( https://gameday.fidaf.org/ ).

Venerdì 4 luglio 2025 – XXV Nine Bowl – Trofeo Paolo Crosti

Navy Seals Bari vs Cavaliers Castelfranco

La finale del campionato 9FL vedrà di fronte i Navy Seals Bari e i Cavaliers Castelfranco. Kickoff alle ore 20:30. La formazione barese arriva all’atto conclusivo da imbattuta, dopo aver conquistato il titolo di Campione della Conference Sud, mentre i Cavaliers hanno dominato la Conference Nord: si preannuncia dunque una sfida equilibrata e ad alto tasso di adrenalina, degna conclusione della stagione 9FL.

Sabato 5 luglio 2025 – XXXI Silver Bowl

Saints Padova vs Elephants Catania

Nella finalissima del campionato IFL2 (Seconda Divisione) si affronteranno i Saints Padova e gli Elephants Catania, con kickoff fissato anche in questo caso alle ore 20:30. In palio c’è il titolo di Campioni d’Italia di Seconda Divisione, che entrambe le squadre cercheranno di conquistare offrendo spettacolo sul campo. Dopo la finale di 9FL persa di un soffio lo scorso anno, e il “salto” in IFL2 di questa stagione, Catania arriverà a Cecina pronta a scrivere un altro, bellissimo capitolo della propria storia. Di fronte si troverà i Saints, per i quali questa finale rappresenta una prima assoluta in una finale ufficiale di Seconda Divisione sotto l’egida FIDAF.

La serata di sabato sarà inoltre arricchita da momenti speciali e premiazioni che celebrano i protagonisti del nostro football:

* Guelfi Firenze ospiti d’onore: i Guelfi, freschi Campioni d’Italia, saranno presenti a Cecina per festeggiare insieme al pubblico il loro recente trionfo e testimoniare l’unità della grande famiglia del football italiano. Insieme a loro anche gli atleti e le atlete delle Nazionali U15 e U17 di flag football, in raduno proprio a Cecina per tutto il weekend.

* Hall of Fame FIDAF: durante l’intervallo del Silver Bowl si terrà la cerimonia di induzione nella Hall of Fame FIDAF di Gianluigi Allegretti, Maurizio Barbotti e Roberto Rotelli, tre figure che hanno scritto importanti pagine di storia del football americano in Italia.

* Best Coach FIDAF 2025: la Commissione Tecnica FIDAF premierà Michele Fumarola, head coach dei Navy Seals Bari, con il riconoscimento di “Best Coach 2025” per lo straordinario lavoro di ricostruzione tecnica e umana svolto nella stagione in corso. Il premio sottolinea la visione, la dedizione, la leadership inclusiva, l’approccio integrato alla preparazione e la capacità di creare un team coeso in un contesto difficile come quello pugliese.

* Premio “Lucia Strain”: nel prepartita di sabato verrà assegnato a Federico Spiaggi (TFU Pisa) il Premio “Lucia Strain” per il touchdown più veloce della stagione IFL2, messo a segno dal giovane giocatore pisano con una ricezione da 26 yard su pass di Giuntoni dopo appena 2 minuti e 6 secondi di gioco nella partita del 1° marzo contro gli Elephants Catania.

Due finali, dunque, per due serate consecutive di grande football italiano a Cecina: un appuntamento imperdibile per vivere insieme la passione per questo sport, tra spettacolo in campo, tifosi in festa e la celebrazione dei suoi protagonisti di ieri e di oggi.