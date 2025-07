Uno spento Draper cede sotto il peso di un mastodontico Cilic: al terzo turno del torneo su erba passa il croato

Un altro big fuori da Wimbledon. Il numero 4 del mondo Jack Draper ha ceduto a Marin Čilić, uscendo dopo una gara che ha avuto sprizzi del suo tennis e della sua personalità soltanto al terzo set, l’unico che ha conquistato sui quattro giocati in campo e che l’ha illuso di poter rimontare.

Continua un periodo “no” per l’inglese, uscito al quarto turno del Roland Garros contro Bublik – laureatosi poi campione dell’ATP di Halle – e mai del tutto in partita anche nel torneo di casa. Cilic si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 1-6 6-4, numeri che lasciano poco spazio a contestazioni e ne lasciano parecchio, invece, ai rimpianti per Draper.

Wimbledon ha mietuto un’altra vittima illustre, fuori il padrone di casa Draper

Il londinese classe 2001 non è riuscito a scendere in campo con la giusta determinazione per staccare il pass per il terzo turno, che è invece andato al croato. Ironico che Draper sia uscito al quarto set, quel numero che rappresenta la sua posizione – al momento – del Ranking ATP. Dopo Tsitsipas ritiratosi per infortunio, Medvedev e Rune, anche un altro big ha dato forfait.

Marin Cilic – Foto Courtesy of Tata Open MaharashtraTutti gli onori vanno però a Marin Cilic, che ha capovolto ogni possibile pronostico e, con grinta, determinazione e la giusta concentrazione, si è conquistato il terzo turno di uno dei tornei più seguiti e più prestigiosi. Sventato per Sinner il “pericolo Draper”, in quanto i due si sarebbero potuti incontrare, eventualmente, in semifinale. Al terzo turno il croato dovrà sfidare Jaume Munar.