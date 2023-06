LIVE – Manchester CIty-Manchester United 2-1, finale FA Cup 2022/2023: risultato in DIRETTA

La diretta testuale di Manchester City-Manchester United, finale della FA Cup 2022/2023. Ad una settimana dalla finale di Champions League contro l’Inter e dopo aver vinto la Premier League, Pep Guardiola vuole regalarsi il secondo tassello per continuare a sperare nel Treble. Ten Hag invece può regalare ai Red Devils il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo la vittoria a febbraio della Carabao Cup. Appuntamento oggi, sabato 3 giugno, alle ore 16:00 a Wembley. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Manchester City-Manchester United 2-1 (1′ e 51′ Gundogan, 33′ Bruno Fernandes)

96′ – E’ finita!!! Il Manchester City vince la FA CUP!!!!

91′- United ad un passo dal 2-2. Palla buttata in area dove trova spazio Mc Tominay che svetta. Ortega respinge ma non definitivamente. Stones pensa a mettere la palla in angolo.

88′ – Grealish incensa calcio e manda Gundogan in profondità. Il tedesco dentro per Foden. De Gea con i piedi in angolo.

82′ – Haaland con la serpentina semina mezza difesa dello United. Poi dopo il rimpallo con Varane per poco non premia con la rete l’attaccante norvegese.

79′ – Foden fa quello che vuole a destra. Mette un cross in mezzo per il tiro di Bernardo. Akanji non riesce a chiudere sul secondo palo.

72′ – Garnacho, ne entrato, da fuori tenta il tiro a giro. Palla fuori di pochissimo.

70′ – Grealish pennella sulla fascia e serve Gundogan che in area serve Haaland che sciupa un cioccolatino.

68′ – Rashford da fuori fa partire un bolide. Palla alta di poco.

61′ – De Bruyne accelera. Lascia sul posto Lindelof e in area scaglia un tiro verso la porta. De Gea con i piedi respinge.

51′ – GOOOOOOLLL DEL CITY! ANCORA GUNDOGAN!!! Il centrocampista tedesco al volo raccoglie un assist da punizione di De Bruyne e da fuori area impatta. De Gea ha palesi responsabilità.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45+4′ – Finisce il primo tempo.

45′ – 4 minuti di recupero.

42′ – Da palla inattiva United pericoloso. Casemiro spizza e sul secondo palo chiude Varane. Palla di pochissimo al lato.

38′ – De Bruyne si lamenta per un contatto in aerea con Fred. Il direttore di gara dice di andare avanti.

32′ – BRUNO FERNANDES!!!!! PAREGGIA LO UNITED. E’ 1-1

31′ – Grealish colpisce la palla con la mano nel tentativo di staccare di testa. Rigore netto.

30′ De Bruyne da fuori! Grande botta palla fuori di poco

21′ – Tiro dal limite di Haaland termina alto, anche se di poco, sopra la traversa.

3′ – Rodri di testa incorna e va vicinissimo al gol del 2-0. City con un ritmo infernale.

1‘ – GOOOOOOL DEL CITY!!!! Gundogan con un grandissimo colpo al volo da fuori, gela De Gea. Il City è già avanti!

1′ – Si inizia.