A Ravenna, sabato 5 e domenica 6 luglio, andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri, Pararowing e Under 19. Presente anche la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali.

C’è attesa a Ravenna per vedere in acqua ai Campionati Italiani Senior di canottaggio i grandi protagonisti delle prime gare azzurre assolute del 2025, come gli Europei di Plovdiv e la Coppa del Mondo di Varese.

I più attesi sono naturalmente coloro che in queste due prime fermate agonistiche della stagione, hanno portato sul podio i colori azzurri, conquistando medaglie che hanno riempito di gioia il cuore degli appassionati del canottaggio italiano.

Gli atleti presenti

A partire da Alice Codato (Fiamme Oro-Gavirate) e Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), straordinarie protagoniste di questo inizio di stagione in due senza e che si sfideranno sul doppio, la prima con Stefania Buttignon, la seconda con Stefania Gobbi, a medaglia quest’ultima in otto agli Europei.

Sul podio di Varese ci è finito anche il doppio di Gabriel Soares (Marina Militare) e Niels Alexander Torre, che però non si sfideranno. Il vicecampione olimpico del doppio PL Gabriel tenterà la strada del doppio con il giovane azzurro Marco Selva e poi salirà sull’ammiraglia, mentre Niels proverà la sfida più difficile, quella del singolo, dove affronterà tra gli altri Alessandro Gardino (SC Armida), sul podio in otto sia agli Europei che in Coppa del Mondo.

Proprio la gara dell’otto maschile metterà a confronto tanti altri medagliati azzurri di questa prima metà di stagione, molti proprio sull’ammiraglia tra Plovdiv e Varese. Sull’otto della Marina, Soares farà squadra tra gli altri con Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea (in medaglia anche sul due senza agli Europei con Codato), Salvatore Monfrecola e la timoniera Alessandra Faella; l’ammiraglia delle Fiamme Gialle punta sull’argento olimpico del quattro di coppia Andrea Panizza e Matteo Sartori (oro entrambi a Varese nel quadruplo), Alfonso Scalzone e il timoniere dell’ammiraglia femminile Emanuele Capponi, mentre sull’ammiraglia della Gavirate figura Francesco Pallozzi (impegnato a Ravenna anche nel quattro con).

Giacomo Gentili e Luca Rambaldi, vicecampioni olimpici del quattro di coppia e oro nella specialità in Coppa del Mondo, salgono sul quadruplo delle Fiamme Gialle insieme a un altro argento olimpico del quattro, Luca Chiumento, e a Leonardo Tedoldi, mentre per le Fiamme Oro i plurimedagliati in otto in questa stagione Giovanni Codato (vicecampione europeo anche nel due senza) e Davide Comini scenderanno in acqua nel quattro senza con il due volte bronzo olimpico Giuseppe Vicino e con Matteo Della Valle.

Tornando invece alle donne, ecco gli impegni delle altre protagoniste del bronzo europeo a Plovdiv in otto. Già detto delle gare alle quali parteciperanno Codato, Meriano, Gobbi e il timoniere Capponi, ecco che Silvia Terrazzi (Marina Militare-SC Arno) gareggerà nel quattro senza (con lei Bianca Francesca Radu, Giorgia Sciattella e l’azzurra olimpica in otto Linda De Filippis), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro-CUS Torino) nel due senza insieme alla capovoga dell’ammiraglia femminile a Parigi 2024 Veronica Bumbaca e contro una compagna di barca, Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario) a sua volta impegnata insieme ad Arianna Noseda, mentre saliranno sul quattro di coppia delle Fiamme Gialle Elisa Mondelli e Clara Guerra, insieme ad Alice Gnatta azzurra in otto a Parigi 2024, e alla campionessa olimpica di Tokyo 2020 nel doppio leggero Valentina Rodini.

La squadra paralimpica

I Campionati Italiani di Ravenna metteranno in bella vista anche gli azzurri e le azzurre del Gruppo Paralimpico guidato da Paola Grizzetti. La Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir), in seguito a un protocollo d’intesa con la Fic, sarà presente con i propri atleti che gareggeranno nella categoria riservata ai rematori con disabilità intellettiva e relazionale.

I protagonisti più attesi sono naturalmente coloro in grado di salire sul podio tra gli Europei in Bulgaria e la Coppa del Mondo sulle acque di casa, a Varese poco più di due settimane fa. Come Giacomo Perini (CC Aniene), bronzo europeo e argento in Coppa del Mondo, in gara nel suo singolo PR1 contro un altro azzurro quale Massimo Spolon.

Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), a Varese argento nel due senza PR3 e bronzo nel quattro con PR3 Mix, sfiderà nel singolo PR3 il compagno di medaglia in Coppa Marco Frank (VVF Ravalico), un confronto che si ripeterà anche nella finale del quattro con PR3 Mix, dove Litvinchuk potrà contare sul supporto delle compagne di squadra Elisa Corda e la timoniera Chiara Reto – con lui sul podio a Varese – mentre Frank avrà dalla sua il campione mondiale in carica del due senza PR3 Igor Zappa (Moltrasio). Del quattro con PR3 Mix bronzo in Coppa del Mondo restano da citare Carolina Foresti (RYCC Savoia) e Luca Conti (CR Lago di Pusiano). Carolina gareggerà nel singolo PR3 e lo stesso farà Luca, che andrà a sfidare proprio Zappa, suo compagno di oro iridato lo scorso anno ai Mondiali Pararowing in Canada.

Da menzionare, relativamente agli azzurri saliti sul podio a Varese in Coppa del Mondo, anche Luca Borgonovo, alfiere della Gavirate che alla Schiranna ha vinto il bronzo nella prima tappa del circuito di Coppa nella specialità non olimpica del singolo Pesi Leggeri. La stessa specialità nella quale andrà in gara alla Standiana di Ravenna, per affrontare tra gli altri un altro grande nome della storia PL azzurra, Stefano Oppo (Carabinieri), due medaglie ai Giochi Olimpici – bronzo a Tokyo 2020 con Pietro Willy Ruta, argento a Parigi 2024 con Gabriel Soares – nel doppio leggero.