Il fine settimana del 5 e 6 luglio segna un nuovo doppio appuntamento per il Judo internazionale: riflettori puntati su Tallinn e Praga.

Dopo l’esaltante rassegna iridata di Budapest, che ha visto l’Italia del judo salire sul gradino più alto del podio grazie alle straordinarie vittorie di Alice Bellandi e Assunta Scutto, il fine settimana del 5 e 6 luglio segna un nuovo doppio appuntamento per gli azzurri.

I riflettori saranno puntati su due fronti. A Tallinn i 338 seniores da 35 nazioni affronteranno l’ultimo European Open prima della pausa estiva. Un’occasione importante per consolidare il lavoro fatto finora e raccogliere punti preziosi in vista dei prossimi impegni internazionali.

Sul tatami estone in gara sabato: Claudia Sperotti (Accademia Torino) nei – 78 kg, Pietro Andreini (Akiyama Settimo) nei -60 kg, Mattia Miceli (Fiamme Azzurre) nei -66 kg. Domenica sarà invece il turno di: Anna Iovino (Asd Ginnastica New Body Center) nei -48 kg, Ylenia Monacò (Asd Mandraccio Roma) e Martina Castagnola (CS Esercito) nei -52 kg, Silvia Pellitteri (Fiamme Azzurre) nei -57 kg, Vincenzo Pelligra (Fiamme Azzurre), Bright Maddaloni Nosa (Fiamme Oro), Luigi Pippa (Fiamme Azzurre), Salvatore D’Arco (Fiamme Azzurre), Nicola Chiari (Kyu Shin Do Kai Parma) e Edoardo Mella (CS Esercito) nei -81 kg, Davide Pozzi (CS Esercito) nei -90 kg e Francesco Basso (CS Carabinieri) nei -100 kg. Gli juniores difenderanno invece i colori azzurri alla European Cup di Praga. Dopo l’ultima tappa del mese scorso a Graz, la squadra giovanile avrà l’occasione di affinare la preparazione in vista dell’appuntamento clou di settembre: i Campionati Europei di categoria a Bratislava. Alla UNYP Arena saranno presenti 447 judoka da ben 32 nazioni diverse, ecco gli atleti in gara:

Sabato 5 luglio:

-63 kg: Maila Pagliaro (Asd Banzai Cortina Roma) – Aurelia Venditto (Asd Fitness Club Nuova Florida) – Nicole Basili (Asd Fitness Club Nuova Florida) – Stefania Pede (Akiyama Settimo)

-70 kg: Serena Maddaloni (Fiamme Oro) – Asia Gianese (Asd Alfonsine JDK)

-60 kg: Francesco Crociani (Asd Banzai Cortina Roma) – Thomas Sassi (Akiyama Settimo) – Niccolò Ciavurro ( Asd Judo Preneste) – Mario Tinelli (Asd Giovani talenti) – Giulio Santangelo (Asd Bushido Judo) – Davide Errichiello (Akiyama Settimo) – Alberto Tripepi (Sho Dan Judo Club)

-66 kg: Federico Ninfo (Akiyama Settimo) – Gabriele Audisio (Akiyama Settimo) – Lorenzo Roagna (Accademia Torino) – Alessandro Bicorgni ( Asd I poeti del judo) – Thomas Palillo (Ippon Judo Club) – Antonio Esposito (Asd Nippon Club) – Ettore Balestri (Asd Judo Preneste)

-73 kg: Federico Bosis (Asd Polisportiva Besanese) – Gabriele Piccolo (Accademia Torino) – Riccardo Roma (Akiyama Settimo)

Domenioa 6 luglio:

-48 kg: Aurora Platania (Asd Dynamic Center)

-52 kg: Ilaria Finestrone (Asd Judo Team Iacovazzi) – Alessandra Rocco (Akiyama Settimo) – Alice Bersellini (Dojo Equipe Bologna)

-57 kg: Nina Gambardella (Asd Judo Preneste)

-81 kg: Simone Covi (Akiyama Settimo) – Francesco Sansonetti (Asd Fitness Club Nuova Florida) – Saba Aleksanovi (Asd Judo Preneste) – Tommaso Perfetti ( Asd Fitenss Club Nuova Florda)

-90 kg: Cristiano Mincinesi (Fiamme Oro) – Danilo Articolo (Akiyama Settimo) – Daniel Clocchiatti ( Asd Judo Kuroki)

-100 kg: Ettore Galluzzi (Judo Grosseto)

Tutte le gare sono disponibili in streaming sulla piattaforma judo.tv