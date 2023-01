LIVE – Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 3-1, semifinale United Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Grammatikopoulou, quarto singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale di United Cup 2023. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini per mano di Stefanos Tsitsipas, sarà la giocatrice di Rimini a tentare di regalare agli azzurri il punto decisivo per l’approdo in finale. Lucia partirà ampiamente favorita, complice la differenza nel ranking con la sua avversaria, ma dovrà scendere in campo concentrata e non prendere sottogamba l’impegno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Bronzetti e Grammatikopoulou sono pianificate sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney come quarto incontro di giornata non prima delle ore 07:00 italiane (le 17:00 locali), al termine di Berrettini-Tsitsipas.

BRONZETTI-GRAMMATIKOPOULOU 6-2 3-1

SECONDO SET – Altro game lottato vinto dalla nostra: 3-1

SECONDO SET – BREAK BRONZETTI! Anche con l’aiuto del nastro arriva il break: 2-1

SECONDO SET – Spinge con il dritto Lucia, ora la palla break è per lei: 30-40

SECONDO SET – Con qualche brivido, ma l’azzurra tiene la battuta. Fondamentale 1-1

SECONDO SET – Annullata da Lucia: 40-40

SECONDO SET – Risponde bene Grammatikopoulou, che si procura una palla break: 30-40

SECONDO SET – Parte bene l’ellenica nel secondo set, tenendo a trenta: 0-1

PRIMO SET BRONZETTI 6-2

PRIMO SET – SET BRONZETTI! Doppio fallo sulla prima palla set, ma il secondo è quello buono: 6-2

PRIMO SET – Ci sono due set point per la nostra tennista: 40-15

PRIMO SET – Grammatikopoulou tiene il servizio: 5-2

PRIMO SET – Spinge Lucia, recupera da 15-40 con determinazione e con il colpo della casa: il dritto. 5-1 Italia

PRIMO SET – Si sblocca la tennista ellenica: 4-1

PRIMO SET – Per ora tutto sotto controllo, Lucia tiene ancora la battuta: 4-0

PRIMO SET – BREAK BRONZETTI! Altro break di Lucia, che va avanti 3-0!

PRIMO SET – I colpi della Bronzetti fanno male alla greca in questo inizio: 15-40 e altre due palle break.

PRIMO SET – Lucia conferma il break. Ottima partenza dell’italiana, era quello che ci voleva: 2-0

PRIMO SET – BREAK BRONZETTI! Parte bene Lucia, che spinge e si prende il break: 1-0

10:05 – Il motivo si può comprendere facilmente: Grammatikopoulou ha un ranking più basso rispetto alla connazionale, ma lo scorso agosto ha battuto Bronzetti a Vancouver.

10:03 – La Grecia apporta un cambio alla sua formazione: sarà Valentini Grammatikopoulou e non Despina Papamichail a scendere in campo.

10:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini toccherà a Lucia Bronzetti provare a portare l’Italia in finale.