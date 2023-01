Torino, Juric: “Gara dura contro la Salernitana, obiettivo principale resta la salvezza”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro la Salernitana: “Mi aspetto una gara dura. Affronteremo un’ottima squadra. Non mi piace avere un obiettivo definito per la stagione. Ovviamente non possiamo pensare di tenere il passo delle grandi perché non possiamo paragonarci a loro per mille ragioni. Possiamo però cercare di migliorare e fare sempre il massimo. L’obiettivo principale resta la salvezza, ma io voglio migliorare la squadra il più possibile“.

“Contro il Verona la squadra mi è piaciuta, ha dimostrato maturità in una gara non facile. C’è da lavorare, ma spero che si riesca a mantenere questa struttura – ha aggiunto Juric, prima di soffermarsi sui singoli – Linetty sta disputando un’ottima stagione, ma far giocare tutti e quattro i centrocampisti non sarà facile. Sanabria? Essendo più punta centrale di Vlasic potrebbe giocare lui domani. Bayeye è un ragazzo serio e potrebbe avere minuti. Radonjic? E’ in grado di farti vincere le partite da solo, ma non è costante come lo era Brekalo. Contro il Verona ad esempio volevo di più, ma credo molto in lui e può crescere molto“.

“Aina e Pellegri out ancora per un po’ di tempo. Singo sarà convocato – ha proseguito il tecnico, che poi ha concluso con un ricordo di Gianluca Vialli – Quando succedono queste cose fai delle riflessioni. Personalmente non ero legato a lui tanto quanto voi, ma sono molto dispiaciuto per la sua morte perché sembrava una bella persona“.