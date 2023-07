Suarez, niente Inter Miami. Il tecnico del Gremio assicura: “Resta con noi fino a dicembre”

Renato Gaucho, tecnico del Gremio, ha blindato Luis Suarez, recentemente accostato all’Inter Miami. “Fin dal suo arrivo è stato determinante, perciò resterà con noi fino a dicembre: fine della telenovela. E’ un giocatore fondamentale per noi, sia dentro che fuori dal campo” ha dichiarato l’allenatore del club brasiliano. Resterà solo un sogno dunque la reunion con gli ex compagni del Barcellona Messi, Busquets e Jordi Alba in MLS.