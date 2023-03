LIVE – Sabato 4 marzo Europei indoor Istanbul 2023 atletica: aggiornamenti IN DIRETTA

La diretta testuale live della terza giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia. Grande attesa in casa Italia per rivedere in pista il campione olimpico Marcell Jacobs, che proverà a difendere il titolo conquistato a Torun (Polonia) nel 2021. Spazio anche a tanti altri azzurri, fra cui Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo e Dario Dester nell’eptathlon. L’appuntamento è a partire dalle ore 7.00 italiane di sabato 4 marzo per la sessione mattutina e alle ore 16.35 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di sabato 4 marzo degli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

