Calendario Europei indoor Istanbul 2023 atletica: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara.

STREAMING E TV – La copertura dell’evento in Italia è affidata ai canali Rai, visibili anche in diretta streaming su Rai Play. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica leggera con gli orari italiani (due ore in meno di Istanbul).

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DELL’ATLETICA

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO ATLETICA

Calendario Europei indoor Istanbul 2023

(in grassetto le finali)

GIOVEDI’ 2 MARZO

Sessione pomeridiana

17.00 800 metri maschili – Round 1

17.05 Salto in alto femminile – Qualificazioni

17.12 Getto del peso maschile – Qualificazioni

17.40 800 metri femminili – Round 1

17.53 Salto triplo maschile – Qualificazioni

18.30 3000 metri femminili – Round 1

18.40 Getto del peso femminile – Qualificazioni

19.05 1500 metri maschili – Round 1

VENERDI’ 3 MARZO

Sessione mattutina

7.00 60 metri ostacoli – Pentathlon (donne)

7.10 Salto in lungo maschile – Qualificazioni

7.15 Salto con l’asta femminile – Qualificazioni

7.45 Salto in alto femminile – Pentathlon (donne)

7.50 400 metri maschili – Round 1

8.40 400 metri femminili – Round 1

9.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni

9.30 1500 metri femminili – Round 1

10.05 60 metri femminili – Round 1

10.30 Getto del peso femminile – Pentathlon (donne)

Sessione pomeridiana

17.00 Salto in alto maschile – Qualificazioni

17.05 60 metri femminili – Semifinali

17.10 Salto in lungo femminile – Pentathlon (donne)

17.25 Getto del peso maschile – Finale

17.35 400 metri maschili – Semifinali

17.55 400 metri femminili – Semifinali

18.18 3000 metri femminili – Finale

18.35 Salto triplo maschile – Finale

18.40 1500 metri maschili – Finale

18.53 Getto del peso femminile – Finale

19.05 800 metri – Pentathlon (donne)

19.45 60 metri femminili – Finale

SABATO 4 MARZO

Sessione mattutina

7.00 60 metri – Eptathlon (uomini)

7.04 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni

7.20 60 metri maschili – Round 1

7.40 Salto in lungo – Eptathlon (uomini)

8.00 3000 metri maschili – Round 1

8.35 60 metri ostacoli femminili – Round 1

9.05 Getto del peso – Eptathlon (uomini)

9.10 Salto in lungo femminile – Qualificazioni

9.20 60 metri ostacoli maschili – Round 1

Sessione pomeridiana

16.35 Salto in alto – Eptathlon (uomini)

16.45 60 metri maschili – Semifinali

17.05 Salto con l’asta femminile – Finale

17.15 800 metri femminili – Semifinali

17.35 800 metri maschili – Semifinali

17.50 Salto triplo femminile – Finale

18.00 1500 metri femminili – Finale

18.20 400 metri maschili – Finale

18.30 400 metri femminili – Finale

18.55 60 metri maschili – Finale

DOMENICA 5 MARZO

Sessione mattutina

8.00 60 metri ostacoli – Eptathlon (uomini)

8.12 Salto in lungo maschile – Finale

8.20 Salto in alto femminile – Finale

8.35 60 metri ostacoli maschili – Semifinali

8.55 60 metri ostacoli femminili – Semifinali

9.08 Salto con l’asta maschile – Eptathlon (uomini)

Sessione pomeridiana

17.05 Salto in alto maschile – Finale

17.10 Staffetta 4×400 metri maschile – Finale

17.18 Salto con l’asta maschile – Finale

17.25 Staffetta 4×400 metri femminile – Finale

17.40 1000 metri maschili – Eptathlon (uomini)

17.50 Salto in lungo femminile – Finale

18.00 3000 metri maschili – Finale

18.22 800 metri maschili – Finale

18.35 800 metri femminili – Finale

18.55 60 metri ostacoli femminili – Finale

19.05 60 metri ostacoli maschili – Finale