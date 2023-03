Europei indoor Istanbul 2023 atletica: italiani in gara giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara ai Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara. Di seguito, il programma con tutti gli italiani in gara, giorno per giorno, agli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica leggera.

Europei indoor Istanbul 2023: italiani in gara

GIOVEDI’ 2 MARZO

Sessione pomeridiana

17.00 800 metri maschili – Round 1: SIMONE BARONTINI, CATALIN TECUCEANU

17.05 Salto in alto femminile – Qualificazioni: ELENA VALLORTIGARA

17.12 Getto del peso maschile – Qualificazioni: LEONARDO FABBRI, NICHOLAS PONZIO, ZANE WEIR

17.40 800 metri femminili – Round 1: ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

17.53 Salto triplo maschile – Qualificazioni: SIMONE BIASUTTI, TOBIA BOCCHI

18.30 3000 metri femminili – Round 1: LUDOVICA CAVALLI, NADIA BATTOCLETTI, MICOL MAJORI

19.05 1500 metri maschili – Round 1: PIETRO ARESE, OSSAMA MESLEK, FEDERICO RIVA

VENERDI’ 3 MARZO

Sessione mattutina

7.00 60 metri ostacoli – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI

7.10 Salto in lungo maschile – Qualificazioni: MATTIA FURLANI

7.15 Salto con l’asta femminile – Qualificazioni: ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO

7.45 Salto in alto femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI

7.50 400 metri maschili – Round 1: VLADIMIR ACETI

8.40 400 metri femminili – Round 1: RAPHAELA LUKUDO, ALICE MANGIONE, ANNA POLINARI

9.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni: DARIYA DERKACH, OTTAVIA CESTONARO

9.30 1500 metri femminili – Round 1: FEDERICA DEL BUONO, SINTAYEHU VISSA, LUDOVICA CAVALLI

10.05 60 metri femminili – Round 1: GLORIA HOOPER, IRENE SIRAGUSA, ANNA BONGIORNI

10.30 Getto del peso femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI

Sessione pomeridiana

17.00 Salto in alto maschile – Qualificazioni: CRISTIAN FALOCCHI, MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE

17.05 60 metri femminili – Semifinali

17.10 Salto in lungo femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI

17.25 Getto del peso maschile – Finale

17.35 400 metri maschili – Semifinali

17.55 400 metri femminili – Semifinali

18.18 3000 metri femminili – Finale

18.35 Salto triplo maschile – Finale

18.40 1500 metri maschili – Finale

18.53 Getto del peso femminile – Finale

19.05 800 metri – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI

19.45 60 metri femminili – Finale

SABATO 4 MARZO

Sessione mattutina

7.00 60 metri – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

7.04 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni: CLAUDIO STECCHI

7.20 60 metri maschili – Round 1: SAMUELE CECCARELLI, MARCELL JACOBS, ROBERTO RIGALI

7.40 Salto in lungo – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

8.00 3000 metri maschili – Round 1: MATTIA PADOVANI, PIETRO RIVA

8.35 60 metri ostacoli femminili – Round 1: ELISA MARIA DI LAZZARO, NICLA MOSETTI

9.05 Getto del peso – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

9.10 Salto in lungo femminile – Qualificazioni: LARISSA IAPICHINO

9.20 60 metri ostacoli maschili – Round 1: PAOLO DAL MOLIN, HASSANE FOFANA, LORENZO NDELE SIMONELLI

Sessione pomeridiana

16.35 Salto in alto – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

16.45 60 metri maschili – Semifinali

17.05 Salto con l’asta femminile – Finale

17.15 800 metri femminili – Semifinali

17.35 800 metri maschili – Semifinali

17.50 Salto triplo femminile – Finale

18.00 1500 metri femminili – Finale

18.20 400 metri maschili – Finale

18.30 400 metri femminili – Finale

18.55 60 metri maschili – Finale

DOMENICA 5 MARZO

Sessione mattutina

8.00 60 metri ostacoli – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

8.12 Salto in lungo maschile – Finale

8.20 Salto in alto femminile – Finale

8.35 60 metri ostacoli maschili – Semifinali

8.55 60 metri ostacoli femminili – Semifinali

9.08 Salto con l’asta maschile – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

Sessione pomeridiana

17.05 Salto in alto maschile – Finale

17.10 Staffetta 4×400 metri maschile – Finale

17.18 Salto con l’asta maschile – Finale

17.25 Staffetta 4×400 metri femminile – Finale

17.40 1000 metri maschili – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER

17.50 Salto in lungo femminile – Finale

18.00 3000 metri maschili – Finale

18.22 800 metri maschili – Finale

18.35 800 metri femminili – Finale

18.55 60 metri ostacoli femminili – Finale

19.05 60 metri ostacoli maschili – Finale