Medagliere completo Europei indoor Istanbul 2023 atletica: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara. Chi vincerà il medagliere della rassegna iridata e come si piazzerà l’Italia? Di seguito, la classifica delle nazioni agli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica aggiornata in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Medagliere Europei indoor Istanbul 2023

(Medaglie d’oro – Medaglie d’argento – Medaglie di bronzo)

Italia 0-0-0

Norvegia 0-0-0

Svezia 0-0-0

Francia 0-0-0

Germania 0-0-0

Repubblica Ceca 0-0-0

Slovenia 0-0-0

Gran Bretagna 0-0-0

Irlanda 0-0-0

Spagna 0-0-0

Polonia 0-0-0

Finlandia 0-0-0

Turchia 0-0-0

Svizzera 0-0-0

Olanda 0-0-0

Danimarca 0-0-0

Belgio 0-0-0

Ucraina 0-0-0