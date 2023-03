Monza-Empoli 2-1, Palladino: “Galliani in Duomo? Credo sia un’abitudine molto bella”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo il successo per 2-1 sull’Empoli nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023, ha ironizzato sul rito scaramantico di Adriano Galliani, andato in Duomo per pregare nei finali di gara: “Non ho ancora sentito il dottor Galliani. So che è andato in Duomo. Anche io sono religioso e penso che questa sua abitudine sia molto bella, perché dà un senso alle nostre vittorie. Galliani ha una passione impressionante per questa società e io sono felice se noi possiamo regalargli una gioia”.