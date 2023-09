LIVE – Ryder Cup 2023, seconda giornata: risultati e aggiornamenti sabato 30 settembre DIRETTA

Proseguono le emozioni della Ryder Cup 2023 a Roma con la seconda giornata del torneo di golf che ogni due anni mette di fronte il Team Usa e il Team Europe. Ed è subito show del continente ospitante, visto che il punteggio di 6 ½ a 1½ sorride all’Europa dopo la prima giornata. Ma oggi è un altro giorno ed in questo sabato 30 settembre gli Usa vogliono riscattarsi. Lo schema è uguale al day 1: in mattinata in campo i quattro foursomes e nel primo pomeriggio spazio ai quattro four-ball. Può essere una giornata decisiva: segui la diretta scritta ed il live su Sportface.it per non perderti proprio nulla.

EUROPA – USA 6½ – 1½

PROGRAMMA E ORARI DI SABATO 30 SETTEMBRE

FOURSOME

7.35 – McIlroy & Fleetwood vs Spieth & Thomas UE 1UP (1 buca)

7.50 – Hovland & Aberg vs Scheffler & Koepka

8.05 – Lowry & Straka vs Homa & Harman

8.20 – Rahm & Hatton vs Cantlay & Schauffele

FOUR-BALL

07:56 – L’Europa sale subito 1UP nel primo match. Buon inizio di McIlroy e Fleetwood contro Spieth e Thomas

07:51 – Ben lontano dalla perfezione Spieth. L’Europa ha due chances di portarsi 1UP nel primo incontro.

07:49 – Intanto prende il via la presentazione del secondo incontro. Il giovane duo terribile formato da Hovland & Aberg affronta Scheffler e Koepka.

07:45 – Che palla di Tommy Fleetwood! McIlroy avrà una ghiotta chance di prendersi la prima buca.

07:43 – Spieth riesce ad uscire dal rough.

07:40 – L’Europa risponde con Rory McIlroy. Il colpo del nordirlandese finisce nel rough di sinistra, ma in posizione decisamente più favorevole rispetto a quella di Thomas.

07:38 – Gli USA partono con Justin Thomas e lo statunitense non parte bene. Il suo tee shot finisce nel rough di destra.

07:35 – Boato all’ingresso dei protagonisti. Il pubblico è prontissimo anche oggi.

07:30 – L’Europa parte con l’ottimo vantaggio conquistato nel corso della prima giornata. Il primo foursome a prendere il via sarà quello che vedrà protagonisti McIlroy & Fleetwood contro Spieth & Thomas. La coppia europea ieri ha portato un punto nel match disputato contro Schauffele e Cantlay.

07:25 – La giornata si svilupperà da programma in maniera identica a ieri. Quattro incontri a partire dalle 07:35 e altrettanti nel pomeriggio con il via alle 12:25. I primi si disputeranno con la formula del foursome, mentre i secondi si giocheranno seguiranno le regole del fourball.

07:20 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti si parte con la seconda giornata di Ryder Cup dal percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Un pubblico straordinario come quello già ammirato ieri è pronto ad assistere a un’altra giornata ricca di emozioni.