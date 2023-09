Golf, Ryder Cup Roma 2023: l’albo d’oro delle precedenti edizioni

Tutto pronto per la Ryder Cup 2023, edizione numero 43 dell’evento sportivo di livello planetario che mette di fronte i migliori golfisti di Europa e Stati Uniti. Un appuntamento storico per l’Italia, chiamata a ospitare per la prima volta nella storia il torneo che è considerato secondo solo a Olimpiadi e Mondiali di calcio per importanza e seguito mediatico. Creata nel 1927, la Ryder Cup ha cambiato più volte format e storia trovando per la sua strada sempre grandissimi interpreti e protagonisti.

RYDER CUP 2023, IL PROGRAMMA: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING

I PRECEDENTI – Guardando alle passate edizioni, il computo totale vede 27 vittorie degli Stati Uniti, 14 dell’Europa e due pareggi. La realtà è ben diversa però a partire dal 1979, quando Gran Bretagna e Irlanda accolsero per la prima volta i giocatori dell’Europa continentale. Da allora l’equilibrio regna sovrano, con 11 vittorie europee, 9 vittorie statunitensi e due pareggi. Addirittura il bilancio delle ultime dieci edizioni vede l’Europa in vantaggio con un netto 7-3. Infine il fattore campo: gli Stati Uniti non vincono sul suolo europeo dal lontano 1993. Da allora sono arrivate sei vittorie europee nel Vecchio Continente, l’ultima delle quali con un netto 17.5-10.5 a Parigi nel 2018.

L’albo d’oro dal 1979 ad oggi (squadra vincitrice e punteggio finale)

2021: Stati Uniti 19-9

2018: Europa 17.5-10.5

2016: Stati Uniti 17-11

2014: Europa 16.5-11.5

2012: Europa 14.5-13.5

2010: Europa 14.5-13.5

2008: Stati Uniti 16.5-11.5

2006: Europa 18.5-9.5

2004: Europa 18.5-9.5

2002: Europa 15.5-12.5

1999: Stati Uniti 14.5-13.5

1997: Europa 14.5-13.5

1995: Europa 14.5-13.5

1993: Stati Uniti 15-13

1991: Stati Uniti 14.5-13.5

1989: pareggio, Europa mantiene trofeo (14-14)

1987: Europa 15-13

1985: Europa 16.5-11.5

1983: Stati Uniti 14.5-13.5

1981: Stati Uniti 18.5-.9.5

1979: Stati Uniti 17-11