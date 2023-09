Ligue 1 2023/24: il Psg non passa, a Clermont finisce 0-0

Stop inatteso per il Paris Saint Germain, che sul campo del Clermont non va oltre lo 0-0. La squadra di Luis Enrique ci prova e ha diverse occasioni per passare in vantaggio, ma non riesce a sfondare il muro eretto dai bluamaranto padroni di casa. Risultato sorprendente dunque, dato che si trattava praticamente di un testa coda tra la seconda e l’ultima della graduatoria. Con questo pareggio il Clermont si porta a quota 2 punti in classifica, agganciando il Lione di Fabio Grosso, impegnato domani sul campo del Reims. I parigini invece falliscono il sorpasso al Brest capolista e rimangono secondi con 12 punti in attesa delle altre gare del weekend di Ligue 1.