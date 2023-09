Golf, Ryder Cup Roma 2023: il regolamento e il format, come funziona il punteggio

Il regolamento e il format della Ryder Cup 2023, grande appuntamento con il gotha del golf mondiale che per la prima volta nella storia approda in Italia. Il teatro della biennale sfida tra Europa e Stati Uniti sarà infatti il percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Si gioca dal 29 settembre al 1 ottobre, con il torneo che si conferma unico nel suo genere anche per quanto riguarda il punteggio e la tipologia di gioco. I 24 giocatori in campo infatti si sfideranno in un totale di 28 incontri, che si disputano con la formula del match play: si tiene conto quindi del numero di buche vinte rispetto all’avversario e non del numero dei colpi. I giocatori non sono tenuti a finire ogni buca, a differenza dei tornei tradizionali. Questo perchè nel match play non conta il numero di colpi ma il confronto diretto con l’avversario.

RYDER CUP 2023, IL PROGRAMMA: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING

IL FORMAT – I 28 match della Ryder Cup si suddividono lungo le tre giornate di gioco. Venerdì e sabato spazio ai doppi, domenica poi i 12 singoli che decideranno il destino del trofeo. Nelle prime due giornate saranno due le sessioni di gioco, caratterizzate da due tipologie diverse di match a coppie. Venerdì mattina e sabato mattina si giocheranno quattro foursomes, mentre venerdì e sabato pomeriggio spazio ai fourballs. Nei foursomes i due giocatori del team si alternano nel colpire la stessa pallina, mentre nei fourballs ogni giocatore gioca la propria palla e alla fine della buca si considera solo il miglior risultato tra i due del team. In ogni caso tutti gli incontri, doppi e singoli, si giocano con la formula match play: le buche possono essere vinte da una delle due squadre oppure pareggiate.

Ad esempio: se una coppia europea vince la buca 1 e la buca 2, si dirà che l’Europa è “2 up dopo 2” in quel match mentre gli Stati Uniti saranno “2 down dopo 2”. Se poi la coppia statunitense dovesse vincere le buca 3 allora tornerà “1 down dopo 3” e così via, con la situazione di parità che si definisce con il termine “all square”. Ne consegue che non tutti i match sono destinati a durare 18 buche, anzi: spesso e volentieri la contesa termina prima, quando il numero di buche di vantaggio supera il numero di buche rimaste. Nel gergo si può ad esempio dire che un giocatore ha battuto il suo avversario per “3&2”, ossia avendo tre buche di vantaggio a due buche dal termine.

IL PUNTEGGIO – Ogni incontro della Ryder Cup 2023 metterà in palio un punto: la squadra che vince il match si prende il punto, mentre in caso di pareggio Europa e Stati Uniti otterranno mezzo punto a testa. Sono quindi 28 i punti totali in palio e la prima squadra che supera la metà arrivando a 14,5 sarà la vincitrice. Un dettaglio importante: in caso di pareggio sul 14-14, il trofeo rimarrà nelle mani dei detentori, in questo caso gli Stati Uniti che hanno vinto nettamente l’edizione 2021 a Whistling Straits. L’Europa è quindi costretta a raggiungere i 14,5 punti per riprendersi la Ryder Cup.