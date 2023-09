Atalanta: De Ketelaere recupera per la Juventus, assenti Scamacca e Touré

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha ufficializzato i convocati per la sfida con la Juventus, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.00 e valevole per la settima giornata di Serie A. La buona notizia è il recupero di Charles De Ketelaere, che ha convinto tutti nell’ultimo provino dopo il risentimento muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il Verona. Assenti solo i lungodegenti El Bilal Touré e Gianluca Scamacca, che potrebbe rientrare nei convocati già giovedì contro lo Sporting Lisbona o per la trasferta a Roma contro la Lazio. Per quanto riguarda le scelte iniziali Musso tornerà tra i pali mentre in difesa Scalvini potrebbe piazzarsi sul centro sinistra, con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto. In mediana spazio al duo Ederson-De Roon con Zappacosta e Ruggeri davanti, l’unico vero ballottaggio riguarda l’attacco: se Koopmeiners e Lookman sono sicuri di una maglia, Pasalic si giocherà invece il posto con De Ketelaere. Da non escludere nemmeno la possibilità di vedere Muriel dal primo minuto.