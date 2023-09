Golf, Ryder Cup Roma 2023: i giocatori in campo per Europa e Stati Uniti. I protagonisti delle due squadre

Tutto pronto al Marco Simone Golf & Country Club per l’edizione 2023 della Ryder Cup. La sfida biennale tra Europa e Stati Uniti arriva in Italia per uno spettacolo senza precedenti nel nostro Paese. Saranno 24 tra i migliori giocatori al mondo quelli che si sfideranno alle porte di Roma dal 29 settembre al 1 ottobre. Nessun montepremi in palio, solo la gloria di uno trofeo unico nel suo genere. I due capitani non giocatori sono Luke Donald per il Team Europe e Zach Johnson per il Team USA: saranno loro a scegliere gli accoppiamenti dei vari match, che andranno in scena in una cornice di pubblico davvero incredibile.

L’Europa vuole continuare la tradizione che la vuole vincente nelle ultime sei edizioni giocate “in casa”, mentre gli Stati Uniti cercano la prima vittoria sul suolo europeo dal 1993. Il Vecchio Continente si affida in primis a Rory McIlroy e Jon Rahm, con l’esperienza di Justin Rose e il carisma di Tommy Fleetwood che giocheranno un ruolo determinante per spingere una squadra nel complesso piuttosto giovane con quattro esordienti a livello di Ryder Cup. Spiccano Ludvig Aberg e Nicolai Hojgaard, con quest’ultimo che diventa il primo giocatore di Ryder Cup nato negli anni 2000. Sono quattro anche i rookies del Team USA, che però presenta un’età media più alta e potrà contare sul numero uno del mondo Scottie Scheffler e su nomi di assoluta garanzia come Jordan Spieth, Brooks Koepka e un Justin Thomas che sembra in ripresa dopo alcuni mesi davvero complicati. Di seguito la panoramica completa dei due team in campo nella Ryder Cup 2023.

RYDER CUP 2023, IL TEAM EUROPE

Capitano non giocatore: Luke Donald (ENG)

Vice-capitani: Thomas Bjorn (DAN), Edoardo Molinari (ITA), Nicolas Colsaerts (BEL), Josè Maria Olazabal (SPA), Francesco Molinari (ITA)

I giocatori in campo (tra parentesi il bilancio nei match di Ryder Cup con vittorie (V), sconfitte (S) e pareggi (N))

Rory McIlroy – Irlanda del Nord (12V-12S-4N)

Jon Rahm – Spagna (4V-3S-1N)

Robert McIntryre – Scozia (prima apparizione)

Viktor Hovland – Norvegia (0V-3S-2N)

Tyrrell Hatton – Inghilterra (2V-4S-1N)

Matt Fitzpatrick – Inghilterra (0V-5S-0N)

Tommy Fleetwood – Inghilterra (4V-2S-2N)

Sepp Straka – Austria (prima apparizione)

Justin Rose – Inghilterra (13V-8P-2N)

Shane Lowry – Irlanda (1V-2S-0N)

Nicolai Hojgaard – Danimarca (prima apparizione)

Ludvig Aberg – Svezia (prima apparizione)

RYDER CUP 2023, IL TEAM USA

Capitano non-giocatore: Zach Johnson

Vice-capitani: Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples, Stewart Cink

I giocatori in campo (tra parentesi il bilancio nei match di Ryder Cup con vittorie (V), sconfitte (S) e pareggi (N))

Scottie Scheffler (2V-0S-1N)

Wyndham Clark (prima apparizione)

Brian Harman (prima apparizione)

Patrick Cantlay (3V-0S-1N)

Max Homa (prima apparizione)

Xander Schauffele (3V-1S-0N)

Brooks Koepka (6V-5S-1N)

Jordan Spieth (8V-7S-3N)

Collin Morikawa (3V-0S-1N)

Sam Burns (prima apparizione)

Rickie Fowler (3V-7S-5N)

Justin Thomas (6V-2S-1N)