Golf, Ryder Cup Roma 2023: programma, calendario, orari, diretta tv e streaming

Il programma e il calendario completo della Ryder Cup 2023, di scena dal 29 settembre al 1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. La più importante manifestazione golfistica del mondo sbarca per la prima volta in Italia, un evento senza precedenti che vedrà il Team Europe e il Team USA sfidarsi in una tre giorni che come ogni edizione promette grandissimo spettacolo.

Le due squadre, composte da 12 giocatori ciascuna, si affronteranno lungo cinque sessioni di gioco che culmineranno nella terza giornata con i decisivi testa a testa in singolare. L’Europa è capitanata dall’inglese Luke Donald, che avrà tra i suoi vice anche gli italiani Edoardo e Francesco Molinari: nessun azzurro però scenderà in campo in qualità di giocatore. Gli Stati Uniti invece avranno come capitano-non giocatore Zach Johnson e cercheranno di confermare la vittoria di due anni fa a Whistling Straits e soprattutto di tornare a vincere in Europa per la prima volta dal lontano 1993.

IL PROGRAMMA – La sfida tra Europa e USA vivrà nel weekend il suo apice, ma lo spettacolo al Marco Simone Golf & Country Club inizierà già da martedì 26 settembre con i primi round di prova per i giocatori. Mercoledì 27 sarà anche il giorno dell’All Star Celebrity Match, uno spettacolo nello spettacolo che vedrà impegnati sui green tra gli altri anche Novak Djokovic, Carlos Sainz e Andriy Shevchenko. Giovedì 28 si inizia a fare sul serio con la cerimonia di apertura, durante la quale i due capitani annunceranno i primi accoppiamenti della prima giornata. Venerdì e sabato prime giornate di gara con due sessioni mattutine e due pomeridiane dedicate ai match di doppio (foursome e fourball), poi domenica i 12 singoli dove tutti i giocatori scenderanno in campo per conquistare la Ryder Cup.

TV E STREAMING – Il torneo sarà trasmesso in diretta tv integrale da Sky Sport Golf, che seguirà giorno dopo giorno tutta la Ryder Cup fin dalle prime ore del mattino con collegamenti e telecronache live, studi, approfondimenti e molto altro ancora. L’arrivo del grande golf in Italia coinvolge però anche la Rai: Rai2 trasmetterà la cerimonia di apertura in diretta tv, mentre RaiSport sarà l’emittente per la diretta integrale delle giornate di gara con l’ultima ora della domenica che tornerà su Rai2, dove sarà presente anche una sintesi in seconda serata di ogni giorno di gara. Tantissime le opzioni per appassionati e non dunque, con la diretta streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà la Ryder Cup in tempo reale con aggiornamenti, approfondimenti, dichiarazioni, highlights e tanto altro ancora. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari.

Il programma completo della Ryder Cup 2023

Giovedì 28 settembre, ore 16:00

Cerimonia di apertura, presentazione squadre e annuncio match venerdì mattina

Venerdì 29 settembre, mattina

7:35 – 1° match foursomes

7:50 – 2° match foursomes

8:05 – 3° match foursomes

8:20 – 4° match foursomes

Venerdì 29 settembre, pomeriggio (fine gioco 18:00 circa)

12:25 – 1° match fourball

12:40 – 2° match fourball

12:55 – 3° match fourball

13:10 – 4° match fourball

Sabato 30 settembre, mattina

7:35 – 1° match foursomes

7:50 – 2° match foursomes

8:05 – 3° match foursomes

8:20 – 4° match foursomes

Sabato 30 settembre, pomeriggio (fine gioco ore 18:00 circa)

12:25 – 1° match fourball

12:40 – 2° match fourball

12:55 – 3° match fourball

13:10 – 4° match fourball

Domenica 1 ottobre, giornata finale

11:35 – 1° match singolare

11:47 – 2° match singolare

11:59 – 3° match singolare

12:11 – 4° match singolare

12:23 – 5° match singolare

12:35 – 6° match singolare

12:47 – 7° match singolare

12:59 – 8° match singolare

13:11 – 9° match singolare

13:23 – 10° match singolare

13:35 – 11° match singolare

13:47 – 12° match singolare