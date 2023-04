LIVE – Qualifiche F1 GP Azerbaigian Baku 2023: risultati, pole e griglia di partenza per la gara (DIRETTA)

Tutto pronto per le quarte qualifiche dell’anno, quelle del GP di Azerbaigian 2023 a Baku di Formula 1: ecco la diretta scritta dell’appuntamento con la caccia alla pole valido per la gara della domenica in questo format assolutamente rivoluzionato dall’inserimento della sprint race al sabato, lo seguiremo assieme in tempo reale. Anticipate al venerdì, valgono per la gara di domenica, per il resto sono le stesse qualifiche di sempre: si parte con il Q1 da diciotto minuti, poi ecco il Q2 da quindici minuti, infine il decisivo Q3 da dodici minuti, conosceremo a quel punto la griglia di partenza di questa quarta gara stagionale, anche se per coglierne i frutti si attenderanno ben 48 ore. Attesa a mille, ci si attende una Ferrari di certo migliore. Le qualifiche avranno inizio alle ore 15 di venerdì 28 aprile. Di seguito ecco la diretta scritta aggiornata da parte di Sportface.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

QUALIFICHE OGGI IN TV

REPLICA QUALIFICHE

SPRINT RACE DOMANI IN TV

Classifica top-5 (dalle ore 15)

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5