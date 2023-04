F1 GP Azerbaigian Baku 2023, qualifiche per la gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche valide per la gara del GP di Azerbaigian a Baku 2023 di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Weekend che muta nel proprio format in virtù dell’inserimento della sprint race al sabato. A causa del cambio di regolamento in extremis, quella del venerdì è già la quarta caccia alla pole stagionale e infatti vale proprio per la gara della domenica. Dunque solito format con Q1, Q2 e Q3, cinque eliminazioni nelle prime due sessioni e poi si andrà a delineare la griglia di partenza. Dopo le prove libere 1 in programma alle ore 11.30, si torna così in pista alle ore 15 per le qualifiche di venerdì 28 aprile, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con la replica in differita trasmessa in chiaro su TV8 alle ore 22. Sportface.it, come di consueto, vi terrà aggiornati in tempo reale con la diretta testuale.

