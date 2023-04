F1 GP Azerbaigian 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: Leclerc in pole position

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaigian 2023, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Baku si è decisa oggi la griglia della gara di domenica, con la giornata di sabato che sarà interamente dedicata alla sprint race secondo il nuovo format che entra in vigore in questo weekend. Spettacolare prova di Charles Leclerc, che con un Q3 da favola si regala la prima pole position della stagione precedendo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Quarta posizione per Carlos Sainz, che paga otto decimi al compagno di squadra ma precede comunque Lewis Hamilton che è quinto.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI AZERBAIGIAN 2023 (in aggiornamento)

Prima fila

Charles Leclerc

2. Max Verstappen

Seconda fila

3. Sergio Perez

4. Carlos Sainz

Terza fila

5. Lewis Hamilton

6. Fernando Alonso

Quarta fila

7. Lando Norris

8. Yuki Tsunoda

Quinta fila

9. Lance Stroll

10.Oscar Piastri

Sesta fila

11. George Russell

12. Esteban Ocon

Settima fila

13. Alexander Albon

14. Valtteri Bottas

Ottava fila

15. Logan Sargeant

16. Guanyu Zhou

Nona fila

17. Nico Hulkenberg

18. Kevin Magnussen

Decima fila

19. Pierre Gasly

20. Nyck De Vries