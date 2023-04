Pagelle qualifiche GP Azerbaigian 2023, un meraviglioso Leclerc in pole. Verstappen battuto

Le pagelle e i voti ai protagonisti delle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2023, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Baku arriva la spettacolare pole position di Charles Leclerc, che mette la Ferrari davanti a tutti per la prima volta in stagione. Prestazione super del monegasco, che precede con autorevolezza le due Red Bull e rifila un eloquente distacco di circa otto decimi al compagno di squadra Carlos Sainz che è comunque quarto in seconda fila. Delusione di giornata per George Russell, il britannico della Mercedes è il primo escluso dal Q3 e domenica scatterà undicesimo. Domani giornata interamente dedicata alla sprint race, di seguito i nostri voti alle qualifiche odierne.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

RIVIVI IL LIVE DELLE QUALIFICHE

IL NUOVO FORMAT DEL WEEKEND DEL GP DI AZERBAIGIAN

Le pagelle

Charles Leclerc, voto 10 e lode

Semplicemente perfetto. Il monegasco mette in mostra tutto il suo talento, apparendo sul pezzo fin dalle libere del mattino. Il vero capolavoro arriva nel Q3, dove prima si appaia al millesimo con Verstappen e poi stronca il campione del mondo in carica con un ultimo tentativo già entrato nel cuore dei tifosi della Rossa. La pausa e gli aggiornamenti sembrano averlo davvero rinfrancato, adesso tra domani e domenica serve completare l’opera per dare la giusta svolta alla stagione.

Max Verstappen, voto 9

L’olandese guida un’astronave dotata di un super DRS, fondamentale non da poco a Baku. Stavolta però deve piegarsi a Leclerc nell’ultimo giro veloce. Probabilmente resta il favorito per la gara, ma già la sprint race potrebbe darci indicazioni interessanti in tal senso.

Sergio Perez, voto 8.5

Costante e sicuro, gli è mancato quel “quid” nell’ultimo giro dove Leclerc ha davvero fatto la differenza. Resta comunque una o due spanne sopra tutti gli altri. Da capire il suo ruolo alla partenza, dove ancora una volta si troverà a parare le spalle di Verstappen.

Carlos Sainz, voto 7.5

Soffre nel Q1 senza trovare il tempo per le bandiere rosse, se la cava e alla fine è comunque quarto. Certo è che il distacco da Leclerc è impietoso, ma lo spagnolo cercherà il riscatto a partire già dalla sprint race.

Lewis Hamilton, voto 7

L’impressione è che oggi fosse difficile poter ambire a qualcosa di meglio. Nelle libere le Mercedes sembrano concentrarsi sul passo gara, poi però in qualifica soffrono. Il pluricampione del mondo in qualche modo ne viene fuori con l’esperienza e un pizzico di fortuna, con una manciata di millesimi in meno rispetto al malcapitato Russell.

Fernando Alonso, voto 6.5

Così come Hamilton, ecco un altro campione del mondo che ha cercato di limitare i danni. L’Aston Martin soffre una pista come quella di Baku, ad aggravare la situazione ci si mettono anche i problemi al DRS ed ecco servito il sesto posto. Poteva andare anche peggio, adesso l’asturiano dovrà cercare un paio di magie delle sue tra sabato e domenica. Conoscendolo, potrebbe anche riuscirci.

George Russell, voto 5

Sfortunato con il cronometro, ma comunque si è trovato in una situazione in cui non sarebbe dovuto essere al termine del Q2. In ombra già dalle libere, non sembra in grado di esprimersi al meglio. Vedremo se le cose cambieranno sul passo di gara. Rimandato.

Pierre Gasly, voto 4

Dopo le polemiche dell’Australia, il weekend inizia nel peggior modo possibile. Prima causa la bandiera rossa nelle libere andando a fuoco, poi causa la seconda bandiera rossa del Q1 andando a muro. Se la prima volta ha avuto poche responsabilità, lo stesso non si può dire della seconda occasione in cui ha vanificato anche un super lavoro del proprio team. Gara a dir poco in salita.