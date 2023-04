F1 GP Azerbaigian 2023, De Vries a muro: bandiera rossa nel Q1 delle qualifiche

Bandiera rossa durante il Q1 del Gran Premio d’Azerbaigian 2023, quarto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. A causarla è stato Nyck De Vries, olandese dell’AlphaTauri che è finito a muro con la propria monoposto senza dare alternative ai commissari di gara. Errore piuttosto grossolano di De Vries, che invece di utilizzare la via di fuga ha cercato di chiudere la curva andando però a finire con velocità importante contro le barriere del circuito cittadino. L’olandese quindi scatterà in ultima posizione domenica, mentre il team avrà il suo da fare per sistemare la monoposto in vista della giornata di domani. Le indagini del team hanno poi rilevato un problema a livello di impianto frenante, motivo per cui il pilota sembra avere meno responsabilità.

