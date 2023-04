F1 GP Baku, team radio Leclerc in pole: “Lavoro incredibile, la macchina è veramente buona”

Charles Leclerc è in pole position nel Gran Premio di Azerbaigian. Nel quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, sul circuito cittadino di Baku, il pilota monegasco fa la differenza e si piazza anche davanti alel due Red Bull dimostrandosi a suo agio e con una macchina totalmente rinata dopo le prime uscite di questa stagione. Il suo team radio a fine qualifiche è eloquente: “Come on, yes! Lavoro incredibile per tutte le qualifiche Xavi (riferito al suo ingegnere). Una gestione incredibile. La macchina era veramente buona, veramente buona. Grazie mille”.