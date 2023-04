F1 qualifiche GP Azerbaigian 2023, altra bandiera rossa nel Q1: a muro Gasly

Seconda bandiera rossa nel Q1 del Gran Premio d’Azerbaigian 2023, quarta prova del Mondiale Formula 1. Dopo Nyck De Vries, anche Pierre Gasly è andato a muro lungo le tortuose curve del circuito di Baku. Un weekend fin qui davvero complicato per il francese dell’Alpine, che già stamani aveva provocato la bandiera rossa per un principio di incendio sulla propria monoposto. Si allungano i tempi a Baku, con sempre meno minuti a disposizione dei piloti per accedere al Q2.

