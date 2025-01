La diretta testuale live dell’individuale 15 km femminile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Prima vera individuale della stagione, dopo la short individuale della tappa di apertura a Kontiolahti. Sulle nevi tedesche di Ruhpolding, storicamente amiche alle azzurre, si svolge la prima prova individuale sui 15 chilometri di questa stagione. Franziska Preuss proverà a rialzare la testa dopo una tappa di Oberhof sottotono per difendere il pettorale giallo. In classifica generale, infatti, si stanno avvicinando la francese Lou Jeanmonnot e soprattutto la svedese Elvira Oeberg, che sta vivendo un momento di forma eccezionale. Proprio Jeanmonnot e la più giovane delle sorelle Oeberg erano arrivate sul podio nella short individual in Finlandia, rispettivamente al primo e terzo posto.

La prima a scattare dal cancelletto di partenza sarà l’italiana Michela Carrara, poi via via scenderanno in pista anche Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Dorothea Wierer e Rebecca Passler. Le azzurre proveranno a fare meglio dei compagni di squadra, che nell’individuale di mercoledì sono stati fallosi al tiro, finendo nelle retrovie. Sarà importante trovare la precisione al poligono in un format che penalizza ogni errore aggiungendo un minuto al tempo, dando possibilità anche alle atlete meno performanti sugli sci di inserirsi nelle posizioni che contano. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.10 di giovedì 16 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell’individuale femminile di Ruhpolding 2025 con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

