L’attaccante belga rischia uno stop di sei mesi. Conte costretto a correre ai ripari: si lavora sul fronte Chelsea e Manchester United.

Momento complicato per il Napoli: l’infortunio di Romelu Lukaku rischia di condizionare l’avvio della stagione azzurra. Ancora non sono stati stabiliti i tempi di recupero, ma le prime stime parlano di almeno due-tre mesi di stop, con l’ipotesi più grave di un intervento chirurgico che allungherebbe i tempi a sei mesi.

Un problema enorme per Antonio Conte, che ora può contare solo su Lucca come centravanti di ruolo e sul giovane Ambrosino. Il club è quindi al lavoro per individuare un rinforzo immediato: la prima pista porta a Nicholas Jackson, 24enne attaccante senegalese del Chelsea, reduce da 10 gol in Premier. La forte concorrenza interna a Londra potrebbe spingerlo a cambiare aria, e il Napoli ci sta provando.

In alternativa, il ds Manna ha sondato anche la disponibilità del Manchester United per Joshua Zirkzee, classe 2001, pagato 42 milioni lo scorso anno ma mai davvero protagonista (7 gol in 49 partite). I Red Devils potrebbero valutare una cessione a 30 milioni o un prestito.

Non solo attacco: il Napoli ha chiuso l’arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona. Il 24enne terzino sinistro ha già sostenuto le visite mediche a Roma e raggiungerà la squadra a Castel Volturno, dove oggi sono ripresi gli allenamenti in vista dell’esordio contro il Sassuolo.