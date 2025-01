Si apre con il successo di Vebjoern Soerum nell’individuale maschile la tappa di Ruhpolding per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Ancora Norvegia grande protagonista, con il 26enne di Lunner che è il sesto atleta diverso della sua Nazionale ad aggiudicarsi una gara in questa stagione. Soerum, che finora era stato abbastanza costante nei risultati ma senza acuti, non riuscendo mai a salire sul podio in quest’annata, non commette alcun errore e di fatto è il dominatore della gara: chiude con un crono di 47:30.0, precedendo di quasi un minuto gli altri due che salgono sul podio, vale a dire Emilien Claude e Andrejs Rastorgujevs.

RIMPIANTI PER TARJEI BOE, GARA SURREALE DI JOHANNES

Chi termina questa prova con un bel po’ di rammarico è Tarjei Boe, primo dopo tre giri e in piena lotta con il connazionale. Il veterano colpisce anche i primi tre bersagli nell’ultima serie in piedi, poi combina un disastro in chiusura, dicendo così addio alle chances di ottenere la seconda vittoria stagionale. Alla fine chiude in 14esima posizione con un ritardo di poco più di due minuti.

Gara difficile e a tratti surreale per il fratello Johannes Boe, che già abbastanza attardato dopo i primi due poligoni a terra, decide sostanzialmente di riposarsi nella seconda metà di gara. Passo lentissimo sugli sci, poi si presenta all’ultimo poligono e fa il fenomeno con una velocità di rilascio dei colpi impressionante. Sorride al pubblico, si ferma a salutare anche qualche avversario come Jacquelin e torna a sciare lento verso il traguardo: il leader della generale chiude la sua prova in 80esima posizione.

ALTRA GIORNATA AMARA PER L’ITALIA

Anche oggi l’Italia non può festeggiare il primo podio del 2024/2025 e non ci arriva neanche vicina. Il migliore degli azzurri è Tommaso Giacomel, che chiude in 21esima piazza una prova partita subito in salita con due errori al primo poligono a terra. Poi è quasi perfetto negli altri tre, sbagliando solo un tiro, ma ormai è tardi per lottare per le posizioni importanti. Un po’ di rammarico per Lukas Hofer, perfetto fino all’ultima serie, dove sbaglia due volte prima di terminare la sua gara 34esimo. In top-50 anche Didier Bionaz e Daniele Cappellari, poco più indietro lia Zeni e Patrick Baraunhofer.

ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE

V. Soerum (NOR) 47:30.0 E. Claude (FRA) +52.1 A. Rastorgujevs (LAT) +56.8 N. Hartweg (SUI) +1:20.5 V. Hornig (CZE) +1:31.3 S. Samuelsson (SWE) +1:42.0 O. Invenius (FIN) +1:43.2 J. Dale-Skjevdal (NOR) +1:51.0 D. Komatz (AUT) +1:58.8 J. Burkhalter (SUI) +2:00.4

21. T. Giacomel (ITA) +2:40.7

34. L. Hofer (ITA) +3:46.1

46. D. Bionaz (ITA) +4:35.1

50. D. Cappellari (ITA) +4:55.3

52. E. Zeni (ITA) +4:57.8

56. P. Braumhofer (ITA) +5:20.7

LA CLASSIFICA GENERALE

Johannes Thingnes Boe (NOR) 662 Sturla Holm Laegreid (NOR) 614 Emilien Jacquelin (FRA) 490 Eric Perrot (FRA) 478 Vebjoern Soerum (NOR) 471 Sebastian Samuelsson (SVE) 440 Quentin Fillon Maillet (FRA) 395 Fabien Claude (FRA) 387 Tarjei Boe (NOR) 359 Philipp Nawrath (GER) 350

16. Tommaso Giacomel (ITA) 245

28. Lukas Hofer (ITA) 163

40. Didier Bionaz (ITA) 62

64. Daniele Cappellari (ITA) 8

IL PROGRAMMA DI RUHPOLDING

Giovedì 16 gennaio: 14.10 15 km Individuale F.

Venerdì 17 gennaio: 14.30 Staffetta M.

Sabato 18 gennaio: 14.20 Staffetta F.

Domenica 19 gennaio: 12.30 15 km Mass Start M; 15.00 12.5 km Mass Start F.