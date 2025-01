Oberhof non ha regalato particolare gioie all’Italia del biathlon, anzi. Una settimana difficile sotto ogni punti di vista per l’Italia di Coppa del Mondo, che sul finire della tappa ha anche dovuto fare i conti con un virus intestinale che ha colpito diversi membri del team. Ma opportunità per riposare e ricaricare le pile ce ne sono poche, perché da mercoledì si gareggia di nuovo, questa volta a Ruhpolding, per il secondo appuntamento del trittico di gennaio che si aprirà mercoledì 15 gennaio con l’individuale maschile, seguito nei giorni successivi dall’individuale femminile, dalle staffette per concludersi domenica 19 con la duplice mass start.

GLI ITALIANI IMPEGNATI

Sono dodici gli atleti convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per l’appuntamento bavarese, altra tappa fondamentale verso i Mondiali di febbraio. Ovviamente non c’è la campionessa in carica e detentrice del titolo Lisa Vittozzi, che recentemente ha ufficializzato di dover saltare tutta la stagione dopo i problemi fisici patiti nei mesi scorsi. Così in campo femminile saranno ancora Dorothea Wierer, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Martina Trabucchi le protagoniste. Da segnalare il rientro in squadra di Passler dopo le buone prestazioni in Ibu Cup. Nelle gare maschili la squadra azzurra si presenta invece ai nastri di partenza con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer.

Sono invece dieci gli azzurri che prenderanno parte alla tappa di Ibu Cup di Orsblie Brezno, località slovacca che tra mercoledì 15 e sabato 18 gennaio ha in programma short individual, sprint e prove miste. Sono convocati Nicolò Giraudo, Christoph Pircher, Iacopo Leonesio, Marco Barale, Nicolò Betemps, Nicola Romanin, Ilaria Scattolo, Beatrice Trabucchi, Linda Zingerle e Birgit Schölzhorn.

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

(aggiornata dopo inseguimento Oberhof)

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 599 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 483 Elvira Oeberg (SWE) 440 Julia Simon (FRA) 375 Suvi Minkkinen (FIN) 372 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 357 Jeanne Richard (FRA) 335 Selina Grotian (GER) 316 Oceane Michelon (FRA) 312 Vanessa Voigt (GER) 307

13. Dorothea Wierer (ITA) 236

29. Hannah Auchentaller (ITA) 133

32. Samuela Comola (ITA) 117

37. Michela Carrara (ITA) 85

50. Martina Trabucchi (ITA) 53

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

(aggiornata dopo inseguimento Oberhof)

La classifica aggiornata

Johannes Thingnes Boe (NOR) 662 Sturla Holm Laegreid (NOR) 589 Emilien Jacquelin (FRA) 468 Eric Perrot (FRA) 449 Sebastian Samuelsson (SVE) 395 Vebjoern Soerum (NOR) 381 Quentin Fillon Maillet (FRA) 378 Fabien Claude (FRA) 358 Tarjei Boe (NOR) 332 Philipp Nawrath (GER) 331

17. Tommaso Giacomel (ITA) 225

25. Lukas Hofer (ITA) 156

38. Didier Bionaz (ITA) 62

62. Daniele Cappellari (ITA) 8

IL PROGRAMMA DI RUHPOLDING

Mercoledì 15 gennaio: 14.10 20 km Individuale M.

Giovedì 16 gennaio: 14.10 15 km Individuale F.

Venerdì 17 gennaio: 14.30 Staffetta M.

Sabato 18 gennaio: 14.20 Staffetta F.

Domenica 19 gennaio: 12.30 15 km Mass Start M; 15.00 12.5 km Mass Start F.