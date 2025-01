La Coppa del Mondo di biathlon protagonista a Ruhpolding, in Germania. Nella giornata di domani, giovedì 16 gennaio, andrà in scena la 15 km individuale femminile. Come accaduto a Oberhof, sempre in terra tedesca, la Francia porterà diverse atlete a lottare per la vittoria e per il podio.

Lou Jeanmonnot sarà sicuramente una delle favorite dopo il successo nell’inseguimento di Oberhof. Le giovani Ocean Michelon, 4ª a Oberhof, e Jeanne Richard, 6ª a Oberhof, cercheranno di dare continuità agli ottimi piazzamenti degli scorsi giorni. Le due più esperte Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon sono pronte a riscattare le deludenti prestazioni nello scorso inseguimento, rispettivamente nona e decima con disastri al poligono. In mezzo al possibile assolo transalpino proveranno a inserirsi Elivra Oeberg e Franziska Preuss. La svedese si è resa protagonista di una grande rimonta (34 posizioni), dopo la brutta nella sprint, culminata con il terzo posto nell’inseguimento. Male sia in sprint che inseguimento la tedesca, che ha visto ridursi e non poco il suo vantaggio in classifica generale su Jeanmonnot. La Norvegia si affida, in attesa che Tandrevold raggiunga la condizione ideale, al talento emergente Maren Kirkeeide, che ha ottenuto i primi due podi in Coppa del Mondo a Oberhof. Sorprese dello scorso weekend sono state la bulgara Milena Todorova (primo podio in CdM nella scorsa sprint) e la finlandese Suvi Minkkinen.

Italiane a caccia di risultati

Manca ancora il primo podio stagionale per i colori azzurri, tra uomini e donne. Dorothea Wierer ha buttato all’aria un’ottima prova nell’inseguimento con due errori nell’ultima serie in piedi (16ª al traguardo). Michela Carrara, che aprirà l’individuale con il pettorale numero 1, sta trovando una discreta continuità a livello di piazzamenti a punti. Martina Trabucchi e Samuela Comola proveranno a conquistare qualche punto buono per muovere la classifica generale. Più difficile che Hannah Auchentaller e Rebecca Passler riescano ad ottenere piazzamenti di rilievo.

CARRARA Michela ITA 1997 14:10:30 REPINC Lena SLO 2003 14:11:00 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:11:30 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:12:00 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:12:30 ERMITS Regina EST 1996 14:13:00 LIEN Ida NOR 1997 14:13:30 SCHERER Stefanie GER 1996 14:14:00 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:14:30 OEBERG Hanna SWE 1995 14:15:00 PARADIS Pascale CAN 2002 14:15:30 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:16:00 BOTET Paula FRA 2000 14:16:30 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:17:00 GASPARIN Aita SUI 1994 14:17:30 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:18:00 B ZUK Kamila POL 1997 14:18:30 LIE Lotte BEL 1995 14:19:00 B HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:19:30 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:20:00 B ANDEXER Anna AUT 2003 14:20:30 1 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:21:00 B STREMOUS Alina MDA 1995 14:21:30 1 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:22:00 B BULINA Sanita LAT 2001 14:22:30 1 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:23:00 B RANDBY Gro NOR 2002 14:23:30 2 TODOROVA Milena BUL 1998 14:24:00 B SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:24:30 2 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:25:00 B HORODNA Olena UKR 2004 14:25:30 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:26:00 B JISLOVA Jessica CZE 1994 14:26:30 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:27:00 B VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:27:30 CLOETENS Maya BEL 2002 14:28:00 B HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:28:30 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:29:00 B STEINER Tamara AUT 1997 14:29:30 2 MICHELON Oceane FRA 2002 14:30:00 R MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:30:30 2 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:31:00 R BASERGA Amy SUI 2000 14:31:30 2 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:32:00 R KUELM Susan EST 1996 14:32:30 2 GROTIAN Selina GER 2004 14:33:00 R MAKA Anna POL 1992 14:33:30 2 b RICHARD Jeanne FRA 2002 14:34:00 R TRABUCCHI Martina ITA 2002 14:34:30 2 SIMON Julia FRA 1996 14:35:00 R MEIER Lea SUI 2001 14:35:30 2 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:36:00 R TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:36:30 2 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:37:00 R IRWIN Deedra USA 1992 14:37:30 2 OEBERG Elvira SWE 1999 14:38:00 R LEINAMO Sonja FIN 2002 14:38:30 2 y PREUSS Franziska GER 1994 14:39:00 R GANDLER Anna AUT 2001 14:39:30 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:40:00 R COMOLA Samuela ITA 1998 14:40:30 2 VOIGT Vanessa GER 1997 14:41:00 R ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:41:30 2 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:42:00 R MORTON Darcie AUS 1999 14:42:30 2 WIERER Dorothea ITA 1990 14:43:00 R LUNDER Emma CAN 1991 14:43:30 2 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:44:00 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:44:30 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:45:00 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:45:30 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:46:00 JAKIELA Joanna POL 1999 14:46:30 GEMBICKA Daria POL 2001 14:47:00 3 JUPPE Anna AUT 1999 14:47:30 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:48:00 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:48:30 MOSER Nadia CAN 1997 14:49:00 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:49:30 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:50:00 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 14:50:30 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 14:51:00 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:51:30 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:52:00 POLTORANINA Olga KAZ 1987 14:52:30 G ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:53:00 GHILENKO Alla MDA 1992 14:53:30 SATO Aoi JPN 1997 14:54:00 CASTONGUAY Grace USA 2001 14:54:30 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:55:00 FREED Margie USA 1997 14:55:30 LEVINS Chloe USA 1998 14:56:00 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:56:30 KOZICA Anika CRO 1997 14:57:00 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 14:57:30 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 14:58:00 VOLFA Estere LAT 2005 14:58:30 BULINA Sandra LAT 2001 14:59:00 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 14:59:30 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 15:00:00 BELETSKAYA Yelizaveta KAZ 1996 15:00:30 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:01:00

Il programma a Ruhpolding

Mer. 15/01/25 – Individuale maschile – ore 14.10

Gio. 16/01/25 – Individuale femminile – ore 14.10

Ven. 17/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.20

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start maschile – ore 12.30

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 599 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 483 Elvira Oeberg (SWE) 440 Julia Simon (FRA) 375 Suvi Minkkinen (FIN) 372 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 357 Jeanne Richard (FRA) 335 Selina Grotian (GER) 316 Oceane Michelon (FRA) 312 Vanessa Voigt (GER) 307

13. Dorothea Wierer (ITA) 236

29. Hannah Auchentaller (ITA) 133

32. Samuela Comola (ITA) 117

37. Michela Carrara (ITA) 85

50. Martina Trabucchi (ITA) 53