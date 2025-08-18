La Roma ha chiuso un’altra trattativa in entrata, il nuovo esterno d’attacco per Gasperini arriva dal campionato inglese.

I giallorossi hanno scelto Gian Piero Gasperini per tornare a competere in Italia e in Europa. La Roma non gioca una gara di Uefa Champions League dal lontano 2019, ma è quello il palcoscenico sul quale la società dei Friedkin vuole salire. L’ex allenatore dell’Atalanta avrà l’obiettivo di riportare la squadra capitolina nella massima competizione europea, ma per farlo avrà bisogno dei giocatori giusti.

Gasperini è un allenatore esigente, che vuole vincere alle sue condizioni. Sa di poter valorizzare un organico, ma sa anche di poterlo fare con i profili più adatti alla sua concezione di calcio. Nelle ultime settimane sono arrivate delle lamentale per le operazioni in entrata, ma la dirigenza sta lavorando per accontentarlo. Presto, infatti, arriverà un nuovo attaccante: è fatta per il prestito di Leon Bailey dall’Aston Villa.

Bailey-Roma, affare fatto: svelate le cifre dell’operazione

Al termine di Roma-Neon, amichevole finita in parità, il tecnico giallorosso si è mostrato insoddisfatto e preoccupato per il mercato della sua squadra: “Bisogna vedere quello che si può fare di qui alla fine del mercato, perchè la situazione del FairPlay finanziario la conoscete tutti. Noi siamo fermi da più di 20 giorni sul mercato e se devi fare qualcosa, se possibile, la devi fare senza perdere giocatori. Io sono stato chiarissimo con la società e la società è stata chiara con me, sappiamo quello che vogliamo fare e speriamo di poterlo realizzare“, queste le sue parole a fine partita.

Dopo poche ore dalle dichiarazioni del Gasp, infatti, arriva l’annuncio che cambia le carte in tavola: come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, la Roma ha trovato l’accordo per tesserare Leon Bailey in prestito dall’Aston Villa. Secondo il noto esperto di calciomercato, il giocatore ha sempre dato priorità ai giallorossi. La Roma pagherà circa due milioni per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni.

Il diritto di riscatto, secondo il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, non semplici. Il 28enne giamaicano dovrebbe sbarcare a Ciampino entro domani mattina, per poi effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.