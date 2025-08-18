Gli Azzurri riprendono la preparazione all’Acqua Acetosa. Attesi ad Atene per le ultime due amichevoli contro Lettonia e Grecia.

Dopo due giorni di riposo, la Nazionale italiana di basket ha ripreso a Roma il lavoro di avvicinamento a EuroBasket 2025 (27 agosto – 14 settembre). Gli Azzurri si alleneranno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa fino al 20 agosto, data della partenza per Atene, dove affronteranno le ultime due amichevoli estive: Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane). Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket (canale 209), Now e Courtside 1891 FIBA.

Buone notizie per il CT Gianmarco Pozzecco: da oggi, 18 agosto, si unisce al gruppo Danilo Gallinari, pronto a dare esperienza e qualità. Assenti invece, con autorizzazione, gli assistenti Giuseppe Poeta e Riccardo Fois. Lo staff tecnico per l’Europeo sarà completato da Edoardo Casalone, Federico Fucà e Alessandro Lotesoriere.

L’Italia arriva al Torneo dell’Acropoli con il morale alto, forte delle quattro vittorie ottenute nelle precedenti amichevoli contro Islanda, Senegal, Lettonia e Argentina. A Bologna, l’entusiasmo del PalaDozza sold out ha accolto anche il debutto di Darius Thompson, già perfettamente integrato.

Il 28 agosto a Limassol l’esordio ufficiale europeo contro la Grecia.