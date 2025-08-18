Sono state giocate le prime due partite su quattro della Coppa Italia: successi degli scaligeri e degli aquilotti dal dischetto

Tanta attesa per l’ultima giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia con le partite del tardo pomeriggio che hanno visto due incontri decisi ai calci di rigori. Sorridono il Verona e lo Spezia che hanno rispettivamente battuto l’Audace Cerignola (Serie C) e la Sampdoria nel derby ligure.

Questa sera spazio agli ultimi due incontri della coppa nazionale con l’Udinese che ospita la Carrarese e il Torino di Baroni, che farà il suo debutto ufficiale sulla panchina granata con il Modena. Ricordiamo che la prima si giocherà alle 20:45 mentre la seconda alle 21:15.

Coppa Italia, il derby ligure va agli spezzini

Tanta paura per il Verona che ha rischiato di uscire con una squadra di Serie C, il gagliardo Audace Cerignola. Il vantaggio è stato segnato da Bradaric al 55esimo, entrato al 9′ del primo tempo al posto dell’infortunato Valentini, mentre il pareggio dei pugliesi è arrivato a Miguel Angel al 91′. Ai calci di rigore decisivi gli errori di Russo e Faggioli per il successo scaligero.

Un gol per parte nei regolamentari anche tra Spezia e Sampdoria nel derby ligure giocato al Picchio che ha visto trionfare i padroni di casa. Anche in questo caso il primo gol del match è arrivato dal team ospite con Henderson al 34′, pareggio due minuti dopo da Artistico. Dal dischetto Henderson e Pedrola sbagliano mentre gli spezzini hanno fatto quattro su quattro.