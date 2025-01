Lou Jeanmonnot domina la 15 km individuale di Ruhpolding, in Germania, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2024/2025. Giornata perfetta per la transalpina che, dopo il successo nell’inseguimento di Oberhof, resta immacolata al poligono e trova anche una prestazione magistrale sugli sci concludendo in 41’35″5. 43 secondi rifilati alla svizzera Amy Baserga, anche lei con lo zero, che conquista una sorprendente terza posizione. In mezzo c’è la leader della classifica generale, e padrona di casa, Franziska Preuss (+35″7). Un errore in piedi per la tedesca, che limita i danni ma vede avvicinarsi Jeanmonnot nella corsa al primo posto. Distacchi abissali con l’altra francese Oceane Michelon, quarta a 1’17″3 con un solo errore nella prima serie a terra. Ben quattro svedesi tra la quinta e la decima posizione. Johanna Skottheim è 5ª con lo zero a 1’24″8. Ci si aspettava qualcosa in più da Elvira Oeberg, che è settima a 1’30″1 con un errore in piedi e uno terra. Le altre due svedesi Ella Halvarsson e Hanna Oeberg sono nona e decima rispettivamente a 1’38″3 e 1’44″1. In mezzo c’è la finlandese Suvi Minkinnen, ottava a 1’36″4. Anna Gandler tiene in piedi l’Austria con un ottimo sesto posto con un solo errore a terra. Brutta prestazione sugli sci per Jeanne Richard, 15ª a 2’56″6 con due errori al poligono. Due errori nell’ultima serie in piedi per Julia Simon. La transalpina conclude 21ª a 3’18″0 dalla connazionale.

Italiane indietro, bene Comola

Giornata deludente per i colori azzurri. Dorothea Wierer conferma i soliti problemi in piedi con due errori nella prima serie che ne pregiudicano la gara. Uno sbaglio a terra e una prova sugli sci non esaltante valgono alla numero 1, assente Vittozzi, del biathlon italiano la 47ª posizione a 4’59” da Jeanmonnot. Lontane anche Rebcca Passler, Martina Trabucchi e Michela Carrara. Bene Samuela Comola, unica azzurra in zona punti, 26ª a 3’49” con un solo errore al poligono.

La top ten di oggi

Lou Jeanmonnot (FRA) 41’35″5 Franziska Preuss (GER) +35″7 Amy Baserga (SUI) +43″1 Oceane Michelon (FRA) +1’17″3 Johanna Skottheim (SWE) +1’24″8 Anna Gandler (AUT) +1’27″2 Elvira Oeberg (SWE) +1’30″1 Suvi Minkkinen (FIN) +1’36″4 Ella Halvarsson (SWE) +1’38″3 Hanna Oeberg (SWE) +1’44″1

26. Samuela Comola (ITA) +3’49″2

42. Rebecca Passler (ITA) +4’44″5

47. Dorothea Wierer (ITA) +4’59″0

49. Martina Trabucchi (ITA) +5’01″1

57. Michela Carrara (ITA) +5’19″3

69. Hannah Auchentaller (ITA) +6’09″6

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 674 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 573 Elvira Oeberg (SWE) 481 Suvi Minkkinen (FIN) 403 Julia Simon (FRA) 395 Oceane Michelon (FRA) 367 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 366 Jeanne Richard (FRA) 361 Selina Grotian (GER) 333 Vanessa Voigt (GER) 307

13. Dorothea Wierer (ITA) 236

30. Hannah Auchentaller (ITA) 133

31. Samuela Comola (ITA) 132

40. Michela Carrara (ITA) 85

52. Martina Trabucchi (ITA) 53

Il programma dei prossimi giorni a Ruhpolding

Ven. 17/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.20

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start maschile – ore 12.30

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00