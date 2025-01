Yazeed Al-Rajhi torna in vetta alla classifica generale della Dakar 2025 dopo l’undicesima e penultima tappa e a questo punto, in vista dell’ultima prova di venerdì 17 gennaio, è il favorito assoluto per trionfare in questa edizione del rally raid. Il saudita, padrone di casa, era stato scavalcato ieri da Henk Lategan, ma a bordo della sua Toyota, grazie al terzo posto odierno, è riuscito a riportarsi al comando e dovrà difendere oltre 6 minuti di margine sul rivale negli appena 61 km previsti nella frazione conclusiva.

Lo stage di giornata ha visto ancora una volta la Ford davanti a tutti: Mattias Ekstrom ha chiuso i 275 km della prova speciale al comando, alle sue spalle il qatariota Nasser Al-Attiyah su Dacia a 41″ appena, mentre Al-Rajhi, come detto, è salito sul terzo gradino del podio. Il sudafricano Lategan, attardato a oltre dieci minuti dal leader e in quinta posizione, deve dunque cedere la prima posizione nella classifica generale: aveva due minuti di margine sul rivale arabo e ne paga ora sei, un vantaggio che appare quasi incolmabile nell’ultima tappa, che sarà decisiva dunque per assegnare un titolo ancora formalmente in bilico.

I RISULTATI DELLA TAPPA DI OGGI

1 226 (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 04h 19′ 27” 2 200 (qat) NASSER AL-ATTIYAH (fra) EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 04h 20′ 08” + 00h 00′ 41” 3 201 (sau) YAZEED AL RAJHI (deu) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04h 21′ 12” + 00h 01′ 45” 4 228 (usa) MITCHELL GUTHRIE (usa) KELLON WALCH FORD M-SPORT 04h 29′ 00” + 00h 09′ 33” 5 211 (zaf) HENK LATEGAN (zaf) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 04h 29′ 50” + 00h 10′ 23”

SANDERS VOLA TRA LE MOTO

Venendo alla competizione dedicata alle moto, arriva la seconda vittoria di tappa in carriera per Tosha Schareina dopo quella ottenuta nel prologo del 2024: sul podio troviamo anche Benavides e Van Beveren, con distacchi inferiori al minuto. Lo spagnolo, ieri in enorme difficoltà, diviene così il settimo vincitore differente di questa Dakar 2025 su due ruote e recupera ben 7’31” a Daniel Sanders, che resta però saldamente il leader della classifica generale con un vantaggio di nove minuti sul valenciano della Honda, che rimane ancora in corso grazie alla sua costanza di rendimento.

Il pilota australiano della KTM è comunque vicinissimo ormai (ultima prova di 131 chilometri) alla vittoria di questa quarantasettesima edizione della Dakar, e sarebbe il secondo aussie vincerla in moto dopo Toby Price (2016 e 2018). Da segnalare però anche una serie di polemiche nel corso di questa tappa: oltre al ritardo sulla tabella di marcia in sede di partenza, dovuto all’impossibilità degli elicotteri del sistema di sicurezza ad alzarsi in volo per via della nebbia, a molti non è andata giù la riduzione del percorso da 308 a 152 km.

