LIVE – Esordio Jacobs alla Orlen Cup Lodz 2023 atletica: batterie e finale in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di Marcell Jacobs nella Orlen Cup di Lodz 2023, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di atletica. Il velocista azzurro, bi-campione olimpico in carica, ha scelto la Polonia per iniziare la sua stagione e testarsi dopo un mese di lavoro intenso a Dubai. Jacobs si cimenta dunque sui 60 metri, distanza su cui è già Campione del Mondo e primatista europeo (6″41 a Belgrado), per trovare le giuste sensazioni in pista e avvicinarsi nel migliore dei modi agli Europei al coperto di Istanbul (2-5 marzo), dove difenderà il titolo conquistato a Torun due anni fa. L’appuntamento è per le ore 17.10 di sabato 4 febbraio con le batterie, mentre la finale si svolgerà alle 18.35 all’Atlas Arena di Lodz. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare di Marcell Jacobs alla Orlen Cup di Lodz 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

