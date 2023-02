Parma-Genoa, Gilardino: “Dobbiamo avere grande autostima e fiducia in noi stessi”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara della ventitreesima giornata di Serie B 2022/2023 contro il Parma, ha parlato in conferenza stampa: “Serviranno umiltà e spirito di sacrificio. Sappiamo che per il Parma è un momento delicato, soprattutto dopo l’ultima partita persa e sappiamo che c’è un clima di contestazione, ma per quanto ci riguarda dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a noi. Dobbiamo avere grande autostima e fiducia in noi stessi, nei compagni e nella squadra, grande umiltà e grande spirito di sacrificio in campo domani. Se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, usciamo da ogni gara con un risultato positivo. Questo spirito ci deve accompagnare in ogni gara: sacrificio, grande umiltà, grande voglia di andare a determinare in ogni momento della gara. Ma sappiamo anche di incontrare una squadra ferita, con grandi giocatori all’interno dell’organico, come Inglese, Bernabè o Vasquez, che possono accendersi in ogni momento della partita”.

Assente lo squalificato Haps, ma prima chiamata per Salcedo: “Ho scelta davanti, sia nel giocare con una punta fisica che con due punte fisiche. Le scelte le faccio valutando gli allenamenti, la squadra che andiamo ad affrontare ma anche in base al modo in cui vogliamo affrontarla. Aramu, Gudmundsson, Salcedo e Dragus non sono simili, ma con caratteristiche di calciatori che hanno spunti e qualità. E i nuovi arrivati Salcedo e Dragus devono mettersi a disposizione nel modo migliore, sino qua lo hanno fatto, facendosi trovare pronti quando chiamati in causa. farsi trovare pronti nel modo migliore, quindi determinare”.